Falleció el reconocido abogado mendocino Daniel Ostropolsky, impulsor del proyecto de muerte digna

Falleció a los 72 años Daniel Eduardo Ostropolsky, el reconocido abogado impulsor de una legislación para la muerte digna en el país. Llevaba casi cinco años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). A mediados de 2021 dialogó con Los Andes sobre la enfermedad que padece y de la necesidad de una ley de eutanasia.

“Es una enfermedad que no te quita la facultad cognitiva porque lo que se muere son las células motoras pero no las sensitivas. Tiene algo que es penoso que implica perder la dignidad personal y yo, como ciudadano, abogado, padre y abuelo quiero tener la libertad de poder elegir y no tener que resignarme a una vida que no es la que quiero para mí, ni para mi familia, ni mis seres queridos”, sostiene quien fuera subsecretario de Recaudación y Control en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Santiago Felipe Llaver.

El proyecto de ley

En junio de 2021, los diputados nacionales por Mendoza Alfredo Cornejo y Jimena Latorre (UCR) convocaron a una conferencia de prensa para dar detalles de un esperado proyecto de ley que llevaron al Congreso: la ley de eutanasia o de asistencia para la “buena muerte”, como ellos mismos denominaron.

En la presentación, el principal orador fue Daniel Ostropolsky, quien con su testimonio logró desempolvar un debate espinoso y demorado en el país: el acceso a la muerte digna. “Es uno de los mayores impulsores de la iniciativa y dilatado militando radical”, afirmó Alfredo Cornejo en ese momento.

“El proyecto es superador al de muerte digna, que queda incompleto. Consiste en regular el derecho de toda personas que padezca una enfermedad grave, terminal e incurable a solicitar la asistencia a una muerte digna”, resumió Cornejo. Además, detalló que esta ley creará una comisión en todas las provincias del país para que puedan analizar los diversos casos y quienes la reclamen puedan exigir su aprobación.

Actualmente la ley no permite la acción médica concreta que en determinados casos pueda poner fin a una existencia indigna y penosa pero Daniel Ostropolsky insistía en que las personas deben tener el derecho a elegir. “Me gustaría tener la tranquilidad de que en un tiempo no voy a tener que sufrir dolor e indignidad”, remarca.

Perfil

Daniel Eduardo Ostropolsky. Abogado. Fue subsecretario de Recaudación y Control en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Santiago Felipe Llaver. Asesor durante los años ‘98 y ‘99 del ex Intendente Víctor Fayad cuando era diputado nacional.

Doctor Daniel Ostropolsky.

También fue director del Banco de la Nación Argentina durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Además, fue miembro del tribunal de ética y disciplina y presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Mendoza durante el periodo 2006 al 2012. En 2010 fue miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y fue elegido el único representante de todos los abogados del interior del país.

Qué es la ELA

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa (por la que pasó el escritor Roberto Fontanarrosa y, ahora, el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, por ejemplo) que ataca la motoneurona que es la neurona que gobierna los músculos del cuerpo. Es una enfermedad que afecta a 3 de cada 100 mil habitantes, es progresiva y no tiene cura.

“Se conoce muy poco y algunos especulan con que en un porcentaje es genética, pero no hay precisiones determinantes en ningún campus. Solo se sabe que es terminal”, informaba al tiempo que agregaba que la media de sobre vida una vez obtenido el diagnóstico es de 3 a 5 años de vida. Por otro lado, explicaba que no hay ninguna droga que pueda prevenir ni curar la enfermedad aunque hay drogas aprobadas que tienen un modesto poder de ralentizar el proceso de evolución de la enfermedad sin poder detenerla totalmente.

“La evolución transita varias etapas. Una de ellas es que se va perdiendo movilidad de todos los músculos, pero deja incólume la sensibilidad y la capacidad cognitiva. Es decir, uno sabe lo que le está pasando y siente los dolores hasta que en el mejor de los casos se llega a un estado de absoluta inmovilidad y solo se pueden mover los ojos en última instancia”, contaba a Los Andes.