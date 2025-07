Fabián Pons: "La Agencia Nacional de Seguridad Vial nunca funcionó para lo que fue creada"

Sin embargo, la mirada de Pons no es contraria a ese cierre. Debido a algo que dice con contundencia: ese organismo nunca hizo lo que debía .

—Sí, fue de las de las seis provincias que por lo menos no cayeron en la “apología” de la alcoholemia cero.

—¿Cómo ves toda esta disolución de organismos? La Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT. ¿Qué ves desde el observatorio?

—Yo tengo el orgullo de haber sido uno de los cuatro redactores de la ley 26363 que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y así como te digo que tuve el orgullo de ser uno de los creadores, te digo que la agencia nunca cumplió con el cometido para el que fue creada. Por otro lado hay una superposición de entidades, haciendo o diciendo que hacen lo mismo y, en realidad, es poco lo que se hace entre la Junta de Seguridad del Transporte, la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial… Son un montón de organismos llenos de gente, mayormente administrativos, en un país federal, donde, en definitiva, después las provincias dicen “no” o los municipios dicen “no” y se acabó el cuento. Entonces, me parece que es un planteo más que político filosófico que nos deberíamos dar y profundizar mucho más en qué tipo de organización vial queremos. ¿Queremos ir a un federalismo puro? Bueno, entonces la Nación no tiene nada que hacer, que lo hagan las provincias. ¿Queremos ir a algo centralizado? Si queremos hacer algo centralizado, fantástico: no hay más federalismo vial, sino que están unificados los criterios como en tantas otras cosas. Que, a mi modo de entender, sería lo correcto.

—¿Y sobre Vialidad Nacional?

—En un principio este organismo abría muchas rutas y una vez que las tenía terminadas se las cedía a las provincias para que las mantuviera, las siguiera. Lo cual era muy noble, muy importante y era una postura que decía: “Yo estoy para seguir creando y ustedes sigan manteniendo”. Era una muy buena filosofía, pero esa filosofía se fue perdiendo, se fue burocratizando. La Dirección Nacional de Vialidad empezó a tercerizar muchas de las cosas, tiene un montón de gente que no se sabe muy bien qué hace. Ahora acá también está el planteo, ¿qué hacemos con lo que funciona mal? ¿Lo cerramos o lo mejoramos?

