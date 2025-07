Charla con Esteban Paulón, el diputado tildado por un seguidor de Milei como "pedófilo", en Aconcagua Radio

Los discursos públicos del presidente de la Nación Javier Milei son objeto de debate constante. No sólo los discursos oficiales sino, especialmente, los que ofrece a través de redes sociales o entrevistas, donde es usual que ataque a personalidades de diversos ámbitos que han criticado alguna de sus políticas.

—La verdad que en lo personal obviamente este difícil, porque uno tiene familia y todo esto impacta y los sobrinos adolescentes lo sufren, y las vecinas y los compañeros de militancia también. Pero creo que, más allá de lo que me pase a mí personalmente, acá lo relevante es que hay un ataque sistemático a toda una comunidad que representa los valores democráticos, ¿no? Nosotros habíamos superado, después de mucho tiempo, este estigma, esta discriminación que vinculaba a la homosexualidad con el VIH, que vinculaba a la homosexualidad con la pedofilia, con la pornografía infantil. Y la verdad es que vemos que vuelve con este proyecto político. Lo vimos con Milei en Davos en febrero, que fue la expresión de algo que venía de mucho antes. En cuanto a mí esta clase de discurso lo venía recibiendo en redes (sociales), tanto los ataques primero por ser socialista como cuando detectaron que era un activista gay, vinculando mi sexualidad con delitos, con un montón de cuestiones. Lo peor es cuando esto se transforma en un ataque coordinado, donde una persona relevante del ecosistema libertario es el que da “la voz de aura” y salen cientos de perfiles a pegar, a pegar, y a pegar. Para colmo, después de eso también aparecen en medios de comunicación, ya no en las redes, lo llevan a un streaming, donde el presidente pasa horas. Pasó con ministros que son columnistas de esos medios, y donde el principal conductor del programa donde ocurrió lo que luego se viralizó es uno de los líderes de “las Fuerzas del Cielo”. Haciendo una analogía, es como si fueran La Cámpora de Milei. Es una agrupación juvenil mileísta, bien del círculo cercano del presidente. Esto se multiplica y realmente termina desbordando. Peor por suerte desbordando también la alarma que salta en la sociedad de qué es lo que está pasando y cómo se generan este tipo de operaciones. A partir de allí, obviamente, yo tengo que agradecer enormemente la solidaridad de mis colegas. Fueron más de de 50 diputados de todos los bloques, menos de la Libertad Avanza, que me apoyaron públicamente (…).