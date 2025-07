Roberto Follari en Aconcagua Radio: "Nos hemos acostumbrado a lo inadmisible"

Lejos de considerar estos exabruptos como un estilo o un rasgo de autenticidad, Follari se ocupó de desarmar esas ideas: “No es un gesto de sinceridad. Yo no he visto que la mayoría de la gente insulte todo el tiempo. Ni en su casa. No se puede justificar diciendo que es una cuestión de forma. La forma no es separable del contenido. Hay un gran libro de Hayden White que se llama "El contenido de la forma", donde se explica claramente que el contenido está comprimido en la forma”. En esa línea, utilizó una metáfora para ilustrar su argumento: “Un poema, por ejemplo, no puede contarse. Hay que leerlo. Como la música: no se puede contar una melodía. La forma es lo que lo define. No hay contenido sin forma”.