Excelencia en vinos argentinos, emoción y grandes nombres en la Gala del Concurso Guarda 14

El Sheraton Mendoza Hotel se vistió de gala para recibir a las figuras más destacadas del mundo del vino en la 4.ª edición del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14, organizado por Diario Los Andes y con la dirección técnica de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi.
Productores, enólogos, sommeliers, comunicadores y amantes del vino se reunieron en una noche colmada de emoción, reconocimientos y brindis compartidos. El encuentro marcó el cierre de un certamen que, año tras año, consolida su prestigio por su transparencia, metodología bajo normas OIV y cata a ciegas.
Cada copa premiada reflejó el esfuerzo de bodegas de distintas regiones del país, reafirmando la diversidad y calidad del vino argentino. “Guarda 14 es un espacio de encuentro y valoración del trabajo en equipo detrás de cada vino. Un concurso transparente, profesional y con alma argentina”, destacó Cristina Pandolfi al tomar la palabra durante la premiación.
Encuentros, brindis y protagonistas
El cóctel posterior reunió a referentes del sector vitivinícola, periodistas especializados, jurados y amigos del vino, quienes compartieron un brindis por los premiados y por la consolidación de este certamen como uno de los más importantes del país.
Entre los presentes se destacó la participación de reconocidos jurados como Walter Bress ia, Silvio Alberto y Mariano Di Paola, junto a representantes de bodegas de todo el país y miembros del staff organizador de Diario Los Andes.
Con música en vivo, copas en alto y una atmósfera distendida, la velada combinó el rigor técnico del concurso con el espíritu social y festivo que caracteriza al mundo del vino mendocino.
Una edición que reafirma liderazgo
En su cuarta edición, Guarda 14 volvió a demostrar que la excelencia técnica y el disfrute del vino pueden convivir en un mismo escenario.
La gala se consolidó como un punto de encuentro entre profesionales, productores y aficionados que comparten una misma pasión: celebrar al vino argentino en todas sus expresiones.
Mirá la galería de imágenes y reviví los momentos más destacados de esta gran gala de premiación, con los protagonistas del vino argentino reunidos en una noche de celebración en el Sheraton Mendoza Hotel.