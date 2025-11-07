Excelencia en vinos argentinos, emoción y grandes nombres en la Gala del Concurso Guarda 14

El Sheraton Mendoza Hotel se vistió de gala para recibir a las figuras más destacadas del mundo del vino en la 4.ª edición del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14, organizado por Diario Los Andes y con la dirección técnica de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi.

Productores, enólogos, sommeliers, comunicadores y amantes del vino se reunieron en una noche colmada de emoción, reconocimientos y brindis compartidos. El encuentro marcó el cierre de un certamen que, año tras año, consolida su prestigio por su transparencia, metodología bajo normas OIV y cata a ciegas.

Durante la ceremonia se dieron a conocer los vinos y espirituosas distinguidos con medallas Gran Oro y Oro, seleccionados entre más de 400 muestras evaluadas durante las jornadas técnicas realizadas en el Hotel Diplomatic.

Cada copa premiada reflejó el esfuerzo de bodegas de distintas regiones del país, reafirmando la diversidad y calidad del vino argentino. “Guarda 14 es un espacio de encuentro y valoración del trabajo en equipo detrás de cada vino. Un concurso transparente, profesional y con alma argentina”, destacó Cristina Pandolfi al tomar la palabra durante la premiación.

El cóctel posterior reunió a referentes del sector vitivinícola, periodistas especializados, jurados y amigos del vino, quienes compartieron un brindis por los premiados y por la consolidación de este certamen como uno de los más importantes del país.

Pablo Dellazoppa y Cristina Pandolfi compartieron impresiones de la edición 2025, en una charla distendida marcada por la satisfacción del trabajo conjunto y la calidad de los vinos premiados.

Entre los presentes se destacó la participación de reconocidos jurados como Walter Bress ia, Silvio Alberto y Mariano Di Paola, junto a representantes de bodegas de todo el país y miembros del staff organizador de Diario Los Andes.

Con música en vivo, copas en alto y una atmósfera distendida, la velada combinó el rigor técnico del concurso con el espíritu social y festivo que caracteriza al mundo del vino mendocino.

Una edición que reafirma liderazgo

En su cuarta edición, Guarda 14 volvió a demostrar que la excelencia técnica y el disfrute del vino pueden convivir en un mismo escenario.

La gala se consolidó como un punto de encuentro entre profesionales, productores y aficionados que comparten una misma pasión: celebrar al vino argentino en todas sus expresiones.

Mirá la galería de imágenes y reviví los momentos más destacados de esta gran gala de premiación, con los protagonistas del vino argentino reunidos en una noche de celebración en el Sheraton Mendoza Hotel.

