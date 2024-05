Excelencia cultural en tiempos de crisis: una orquesta nacional que mira al futuro

En un contexto de crisis generalizada en la Argentina, donde las urgencias abundan y desbordan, la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación ha dado inicio a una nueva temporada de conciertos con entrada gratuita, que permiten disfrutar de su alto nivel musical.

Desde el mes de marzo de este 2024, la multipremiada orquesta, bajo la dirección del maestro Sebastiano De Filippi –recientemente nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de la República de Francia–, está ofreciendo una temporada de diez conciertos en su sede, el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el último lunes de cada mes, con presencia de destacados artistas invitados.

La propuesta de este mes de mayo, dedicada a grandes compositores de la historia de nuestro país, y que tendrá lugar el próximo lunes 27, trae el estreno de una obra de Flavio Romanelli, joven compositor argentino residente en Bélgica, que contará con la presencia como solista invitada de una de las más promisorias clarinetistas de nuestro medio, Agustina Gabaglio.

La participación de esta instrumentista obedece al auspicio que la Asociación Argentina de Compositores otorgó al concierto, por lo que consultamos a su presidente, Lucio Bruno-Videla, y a los protagonistas de este programa sobre sus expectativas.

-Flavio, se estrena en la Argentina una obra de tu autoría que se podrá disfrutar a nivel mundial, gracias a su transmisión por streaming. ¿Qué te provoca este evento en lo personal?

-Flavio Romanelli (FR): Me llena de alegría y entusiasmo. En parte, porque uno puede ver materializado aquello para lo que tanto estudió y trabajó, pero también porque, lamentablemente, no existen muchas oportunidades de esta índole, ya que la actividad cultural está fuertemente sesgada por los vaivenes del mercado. Me siento muy afortunado de que la obra sea interpretada por la prestigiosa Orquesta del Congreso de la Nación, bajo la batuta de Sebastiano De Filippi, dentro de la semana de la Revolución de Mayo y en un lugar tan simbólico como el Congreso Nacional. Como argentino y compositor, me emociona hasta las lágrimas.

Flavio Romanelli, músico y compositor argentino residente en Bélgica.

-Viviendo fuera del país, ¿cómo ves la vida cultural argentina?

-FR: En Europa trabajo con artistas de diferentes países y no deja de sorprenderme cuando me hablan de Ginastera, Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa... Acá, como en gran parte del mundo, la presencia del Estado y de las instituciones es fundamental para el desarrollo de las actividades culturales. Eso está absolutamente fuera de discusión, existe una gran inversión en este ámbito. Tristemente, nuestro país pareciera tomar el camino contrario, a riesgo de ignorar toda la riqueza que genera la cultura; de continuar así, las consecuencias a futuro creo que pueden ser graves.

-Retornando al concierto que se aproxima, ¿qué expectativas tenés?

-FR: ¡Las más altas! El maestro De Filippi es un experimentado director reconocido internacionalmente, al frente de una orquesta fantástica. Y como solista estará la clarinetista Agustina Gabaglio, a quien sugerí personalmente para este estreno. En pocas palabras, es lo que se dice un “dream team”. ¡Más no puedo pedir!

-Agustina, sos una joven con una carrera en ascenso que promete darnos grandes satisfacciones en el ámbito musical. ¿Qué sentiste cuando te convocaron para este concierto?

-Agustina Gabaglio (AG): Es un verdadero honor para mí. Si bien ya me presenté como solista con diferentes agrupaciones, esta es mi primera oportunidad junto a una orquesta de este nivel, lo que lo hace más emocionante. También me parece valioso estrenar una obra, no es una ocasión que se presente tan seguido. Poder trabajar con el compositor sobre cómo pensó su pieza constituye un diálogo del que nace algo sumamente creativo y enriquecedor para todos.

Agustina Gabaglio, la joven clarinetista invitada.

-¿Y cómo te estás preparando para ese día?

-AG: Con el maestro De Filippi estamos haciendo un trabajo muy arduo y espero que podamos reflejarlo, que logremos transmitir algo de la gran riqueza que hay en la música de compositores nuestros como Romanelli… así que mis expectativas son muy altas.

-Lucio, como presidente de la Asociación Argentina de Compositores y teniendo en cuenta también su experiencia como instrumentista, director y compositor, ¿qué opinión le merece la actividad de la Orquesta del Congreso de la Nación?

-Lucio Bruno-Videla (LBV): Tengo un especial cariño por esta Orquesta, puesto que fui uno de sus primeros integrantes, allá por 1990. Atesoro viajes por las provincias en las cuales fuimos recibidos con mucha calidez, sobre todo en pueblos que pocas veces o tal vez nunca habían escuchado una orquesta. Recuerdo también conciertos protocolares ante altas autoridades de diversos países, que se asombraban de nuestra calidad. Por lo tanto, conozco desde sus comienzos todo lo que significó y significa la Orquesta (de la que también fui director), tanto para el pueblo argentino como para tantos políticos que la apoyaron y sostuvieron.

-Sin embargo, hoy no es extraño escuchar a algunos afirmar, con cierta liviandad, que sostener una orquesta en plena crisis es innecesario…

-LBV: Gran sorpresa se llevarían si tan solo supieran que la Europa de posguerra, sumida en una destrucción mucho más grave que nuestra pobreza actual, sostuvo en los peores momentos de hambruna todos sus organismos culturales y artísticos, especialmente la producción de música clásica a través de orquestas, teatros y demás; se comprendía que la buena música genera milagros sociales, desarrolla la inteligencia, activa el humor, produce identidad social y muchos otros beneficios que hoy día se estudian con absoluta seriedad en reputadas instituciones científicas de todo el mundo.

Lucio Bruno-Videla, Presidente de la Asociación Argentina de Compositores.

-Imagino, entonces, que este auspicio es una apuesta que mira más allá de lo inmediato... ¿Existe la idea de seguir apoyando este tipo de conciertos?

-LBV: La Asociación Argentina de Compositores, una institución más que centenaria, espera que la Orquesta del Congreso sea apoyada este y muchos años más por el Estado argentino, al cual prestigia poniendo al Congreso de la Nación a la cabeza de los más importantes promotores de la música clásica del mundo. Esperamos que la Asociación sea la auspiciante de los conciertos dedicados a la Semana de Mayo y que la inclusión de música académica argentina no se limite a las fechas patrias: una orquesta justifica su existencia cuando difunde la creación de su cultura y la desarrolla, tal como lo ha hecho la Orquesta del Congreso a lo largo de su larga historia. Este concierto es un reflejo claro de ello.

Una historia de 34 años

La Orquesta del Congreso, que cuenta con 34 años de vida institucional ininterrumpida, denota un trabajo de constante ascenso cualitativo en los últimos 11 años, bajo la gestión de su actual titular. Con un extenso currículum que incluye actuaciones en cuatro continentes, premios internacionales y –recientemente– presidir la apertura de la temporada oficial del Teatro Colón de Buenos Aires, con Carmina Burana, la célebre cantata de Carl Orff, al frente de cuatro de los cinco cuerpos estables del primer coliseo de América Latina, el maestro De Filippi realiza un trabajo minucioso en colaboración con el talentoso equipo de la Orquesta, cosechando grandes reconocimientos para nuestro país.

Una orquesta estable y oficial como la que nos ocupa se integra con profesionales de alto rango, ingresados por concurso, dedicados a brindar el más alto nivel de prestaciones artísticas, al tiempo que preserva y pone en valor el patrimonio musical tanto nacional como internacional. El servicio de extensión cultural que lleva adelante este organismo – tocando siempre con entrada libre y gratuita en una variedad de espacios– parece a todas luces excepcional, sobre todo en cuanto a su costo, cuyo núcleo es el salario de los 24 profesionales que la integran.

La relación entre el nivel de excelencia que de ella se espera y el acotadísimo presupuesto con el que funciona, hace que la Orquesta del Congreso pueda considerarse una institución ejemplar, tanto en lo musical como en cuanto a su gestión.

Sebastiano De Filippi, Maestro y Director de la Orquesta de Cámara del Congreso Nacional.

El programa para este 27 de mayo está dedicado a la música de compositores argentinos y se titula “Al Cabildo”. Su repertorio se completa con la presencia de dos grandes compositores históricos de nuestro país: Alberto Williams y Pascual De Rogatis. Asimismo, se homenajeará en el centenario de su nacimiento a Pompeyo Camps, de quien se exhumará Pórtico, serenata y villancico, en presencia de los herederos del compositor. A lo anterior se suma un autor que ejemplifica esa etapa de la realidad nacional en la que los hombres públicos –muy cultos todos ellos– no solo eran melómanos, sino inclusive músicos: es el caso de Juan Bautista Alberdi, autor de varios valses y minués.

La propuesta completa de este 2024 se desarrolla en paralelo a un ciclo de extensión en iglesias de Buenos Aires que totaliza, por su parte, otras nueve presentaciones. Adicionalmente, la Orquesta se presenta en algunas de las salas más emblemáticas del país: el Teatro Colón, el CCK y la Casa de la Cultura.

Cita en el Congreso de la Nación

La próxima cita es, entonces, este lunes 27 de mayo, a las 19.30 horas, en el Congreso Nacional. La entrada al concierto, como es habitual, será libre y gratuita hasta agotar el espacio disponible en el Salón de Pasos Perdidos. A su vez, será transmitido en vivo y en directo por la página de Facebook de Cultura de la Cámara de Diputados y por el canal de YouTube del Senado de la Nación, donde quedará alojado para el disfrute de todos los interesados.

Fiel a uno de los aspectos más virtuosos del ser argentino, que se reinventa y renace siempre de entre sus propias cenizas, una ocasión tan cálida para recrear el noble espíritu de nuestra historia cultural merece ser vivida y celebrada. Ojalá ese haz de luz que viene desde el pasado y se dirige hacia el porvenir se proyecte en quienes asistan, y que lo urgente no vaya en desmedro de lo importante. La invitación, como amerita, está hecha.

Grilla completa de los conciertos que ofrece la Orquesta de Cámara del Congreso Nacional en esta temporada 2024.

Grilla completa de la "Novena Musical", el ciclo anual de la orquesta en distintas iglesias de Buenos Aires.

Tanto los ciclos anuales como cada concierto de la Orquesta son anunciados regularmente en las redes sociales y sitios web del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación.