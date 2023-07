Evalúan regular el uso de patinetas y patines en la vía pública de Mendoza

Los patines rollers y las patinetas son usados por los jóvenes para la práctica de deporte, como recreación pero además, han ganado terreno como un medio de transporte saludable, gratuito y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, quienes trabajan en seguridad vial no ven esto último con buenos ojos, ya que consideran que en las condiciones que se realiza es un riesgo. Más aún, ponen la mirada en el hecho de que no hay regulación sobre su uso en la vía pública, es decir como medio de transporte y por eso desde la Policía Vial aseguran que es un tema que tienen en agenda. Efectivamente, desde el área comentaron que es un tema de conversación y sobre el cual trabajan equipos técnicos ya que consideran que es necesario que se cree normativa al respecto.

“Los monopatines no están encuadrados aun en la norma 9024 (Ley de Seguridad Vial), no hay una norma que lo regule; roller y monopatines deben ser usados en lugares de esparcimiento no en la vía pública, no se puede andar ni en ellos ni en patineta”, subrayó el comisario inspector Javier López, Jefe de Operativo de la Policía Vial de Mendoza.

Y remarcó: “El monopatín no debería circular siquiera por la ciclovía”.

Por eso explicó: “Hay un equipo técnico que está evaluando la situación y que la Legislatura sancione al respecto”.

Entre tanto, dijo que se trabaja en concientización, lo mismo que comentaron desde las municipalidades, que tienen injerencia en el control del tránsito. Es que López explicó que, más allá de estar incluidos o no en la legislación vigente, la ley de Seguridad Vial tiene como parámetro fundamental resguardar la vida y “la policía vial es un ente de aplicación de la norma”, en lo cual se amparan.

Es habitual ver jóvenes trasladándose por la calle con ellos, ante lo cual el comisario explicó cómo actúan: “Hacemos concientización vial, lo concientizamos sobre que está exponiendo su vida”. Y agregó: “No está habilitado, se le puede hacer una infracción como a un peatón , el peatón sólo puede cruzar por la senda peatonal, si cruza por la mitad de la calle, se le puede hacer infracción y ha ocurrido en algunos casos”, pero aclaró que en general sucede que se abocan a situaciones de mayor riesgo como conducción peligrosa o uso de celular.

Fabián Becerra, director de Seguridad Vial opinó en el mismo sentido y dijo que “para la patineta los usuarios deben tener su propio espacio”. Y agregó: “Los jóvenes no pueden hacer uso de la vía pública porque no tienen ninguna medida de seguridad y los municipios tienen la facultad de preparar su ordenanza para regular estos deportes”. Dijo que es un tema que está en agenda hace tiempo así como todo aquello que tenga que ver con observar, regular y resguardar en el marco de los cambios que se presentan en el tránsito.

En ese sentido agregó que las patinetas están prohibidas para hacer uso en ciclovías, bicisendas y no pueden circular por espacios de movilidad liviana.

En definitiva, tanto patinetas como roller no pueden usarse como medio de transporte sino con fines recreativos, aunque Becerra reconoció que que en Capital y la zona metropolitana se ven circular porque los jóvenes lo usan para hacer sus quehaceres como ir a la facultad.

Medidas de seguridad

“Hay cada vez más usuarios que usan este tipo de movilidad porqué del año 2019 al 2023 se han incrementado los usuarios con esta movilidad”, dijo Becerra. Además apuntó que hasta la fecha no se ha registrado ningún incidente protagonizado por el usuario de la vía pública con esta modalidad de desplazamiento “pero en corto plazo nos vamos a tener que poner a trabajar”, resaltó.

Becerra mencionó que para la práctica de estos deportes se piden las medidas mínimas de seguridad como casco protector. Señaló que cuando se encuentran en la vía pública se les recomienda que ocupen el lugar que corresponde para estos equipos y que cuando se trata de menores, también es parte del sentido común que deben aplicar los padres el dotarlo de medidas de seguridad.

Los monopatines eléctricos también proliferan en la vía pública y, según señalan quienes se ocupan de la seguridad vial, las infracciones de quienes lo conducen van en aumento. Sobre todo advierten sobre la vulnerabilidad de estos usuarios y los riesgos que implica la falta de resultados.

“En general son personas jóvenes, andan por la vereda y no por la calle, andan por el lado izquierdo de la calle que es el carril rápido y no por el derecho como deberían, no respetan el disco pare o las encrucijadas (cruce de calles), sobre todo cuando hay red semafórica”, enumeró. Entre las faltas se cuenta que muy frecuentemente no llevan casco, con los consecuentes riesgos. Agregó que los jóvenes muchas veces no llevan el DNI cuando es un requisito para circular en este tipo de vehículos o les falta la iluminación correcta que es blanca adelante y roja atrás.

Si bien este tipo de dispositivos no estaban incluídos en la Ley de Seguridad Vial original vigente en la provincia, la N° 9024, en 2019 entró en vigencia la ley de Movilidad Personal, N° 9333 de Mendoza. Esta es una modificatoria de la primera e incluye justamente parámetros sobre el uso de este tipo de movilidad denominada dispositivo de movilidad personal.

Ahora, el senador Pedro Serra (Frente de Todos) elevó un proyecto por el que apuntan a que se exija un seguro contra terceros. “Lo que estamos proponiendo es modificar tres artículos de la Ley Tránsito para que se incorpore el seguro obligatorio. También deben tener el casco, luces identificadoras y el chaleco refractario, que es importante porque no se ve nada a la noche”, aseguró el legislador a Los Andes.