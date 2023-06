Conductores indignados porque las laterales del Acceso Este están intransitables

“Todo el que vive en el Este y debe viajar a algunos distritos de Maipú o San Martín, seguro se encuentra siempre con el mismo problema: pozos por las laterales e ingresos y egresos de la ruta 7. La mayoría de las vías conectoras del Acceso Este con las rutas provinciales son un desastre, casi intransitables”, asegura Carlos Fernández, comerciante de San Martín que diariamente se enfrenta a los pozos y mal estado de los caminos. Y agrega: “uno ve camiones y autos que toman a veces las orillas de las calles para evitar los pozos de gran profundidad, pero arriesgándose a un accidente. Lo mismo pasa en muchas laterales. Ayer tuve que acceder desde la ruta a la calle Nicolás Serpa, muy transitada porque hay una feria, y no se puede creer que eso esté así. Hay pozos realmente muy peligrosos, pero lo que no se puede entender es cómo no se trabaje en arreglarlos y hasta se permita que se transite por ahí”.

Mal estado de las colectoras laterales norte y sur del Acceso Este, desde Rodeo del Medio hasta Palmira. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Fernando, también vecino de San Martín, cuenta que justo tuvo que ir por Nicolás Serpa y la lateral está intransitable y peligrosa en extremo, especialmente para quienes conducen de noche, por la escasa iluminación que tiene, no se alcanzan a ver los pozos como para anticipar una maniobra.

Fernández, cuenta: “Cuando en ocasiones hay un accidente en la ruta o algún corte, muchos recién se enteran del pésimo estado de las conectoras o de las laterales a la ruta. La mayoría de los coches va zigzagueando para no pisar los baches, pero es imposible no pisar varios. Generalmente son huecos en el asfalto, muy profundos, capaces de dañar los autos”.

Desde Rodeo del Medio a Palmira

“El mal estado no sólo se presenta en Serpa, en la zona de Rodeo del Medio, El Pedregal y General Ortega, sino también más al Este, en Fray Luis Beltrán, que es donde vivimos nosotros, y continúa hasta San Roque y Palmira”, explica Diego Lodato, vecino de Beltrán. Y asegura: “por las laterales de acá, entre Beltrán y Don Bosco, en Rodeo del Medio, no se puede transitar, están en un estado lamentable, las dos, la Norte y la Sur”. Diego explica que hay partes del asfalto que desapareció, debido a los años de deterioro. “No se puede ir en auto y tampoco se puede caminar, antes la gente usaba este lugar para correr, hacer gimnasia, pero debido al mal estado, esto ya no se puede hacer. Es un desastre y Vialidad no ha hecho absolutamente nada a pesar de los años que venimos reclamando a los funcionarios de turno”.

Vecinos de Fray Luis Beltrán, reclaman la reparación de las laterales del Acceso Este. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Lodato considera que no es un tema menor porque debido al mal estado de las laterales ya se han producido accidentes viales en el lugar. “Hace un mes, lamentablemente un hombre falleció aquí. Iba por la lateral de la “Feria de la Banana” y al parecer esquivó uno de los tantos pozos o se llevó por delante uno y su auto volcó”, comenta el vecino.

Tragedia en la ruta

Otros vecinos señalan que Vialidad debería realizar una intervención general en este tramo de menos de 20 km, entre Rodeo del Medio, en Maipú y Palmira, en San Martín y agregan que en esta parte, la misma ruta acusa el paso de los años y también muestra un creciente deterioro y ondulaciones del asfalto. Y recordaron el accidente que se produjo el año pasado, donde falleció una mujer, fanática de Boca, que viajaba desde Buenos Aires con un grupo de hinchas en un colectivo para alentar a su equipo en un partido por la Copa Argentina programado en la Ciudad de Mendoza. El rodado volcó y según los peritajes se debió a un problema en los neumáticos, pero los propios vecinos advirtieron que el transporte circulaba justo por una zona donde el asfalto está en reparación (frente al Autódromo Jorge Ángel Pena, Ciudad de San Martín). A los pocos días se registró otro vuelco de un vehículo particular y se reavivó el debate sobre el estado del asfalto en ese sector. Cabe recordar que a pocos metros allí, se produjo la mayor tragedia vial en San Martín, cuando en febrero de 2014, un camión proveniente de Brasil que circulaba en contramano por la ruta 7 impactó de frente con un micro de larga distancia con turistas que venían de Córdoba. El conductor del transporte de carga manejaba alcoholizado y el siniestro provocó 17 muertos, incluido en camionero.

En la colectora de calle Serpa y el Acceso, los automovilistas deben hacer maniobras en zig zag para esquivar los pozos. Foto: José Gutierrez / Los Andes

En mayo, un colectivo que transportaba a jugadores del Atlético Club San Martín volcó sobre la ruta 7 a la altura de Fray Luis Beltrán. Afortunadamente no se registraron lesionados de gravedad, pero desde Defensa Civil del departamento del Este reclamaron la urgente necesidad de reparar esta importante vía de conexión internacional. Frente a este pedido, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad señalaron que donde se produjo el siniestro el asfalto se encuentra en buenas condiciones, por lo que probablemente la causa del vuelco sea otra.

Obras programadas para este año

Guillermo Amstutz, titular de la Dirección Nacional de Vialidad, delegación Mendoza, explica que las obras en la Ruta Nacional 7 programadas para este año se llevan adelante en etapas. El ingeniero asegura: “El 12 de julio se abrirá la licitación para concretar las colectoras (laterales) de la Ruta 7 en el tramo que va desde el Río Mendoza hasta la altura de la intersección con el carril Rodríguez Peña (allí el carril empalma con la Ruta). Se hará toda la mano Norte. En la mano Sur estamos programando reparaciones parciales porque allí va una colectora de cloacas muy importante, para los barrios de esa zona de Maipú, cercanos a la Ruta que conducirá los líquidos cloacales a la nueva planta de Palmira. Es decir que quienes transiten por el sector Sur, todavía van a tener esperar que concluyan estas obras de infraestructura para dejar las laterales totalmente en condiciones”.

Amstutz cuenta: “Actualmente con Maipú estamos haciendo una obra de cordón, cuneta y bacheo, en la intersección de la Ruta 7 y la 50, en el puente de Rodeo del Medio que conecta con kilómetro 8. Aportamos los materiales y la conduccion técnica, mientras que el municipio, la mano de obra”. El funcionario nacional también expresa que están realizando el mantenimiento y limpieza de los desagües pluviales que cruzan la ruta entre Maipú y San Martín. “Estos desagües estuvieron años sin mantenimiento y esto generaba una importante acumulación de agua cada vez que llovía. Y ahora estamos preparando otra licitación para el ordenameinto completo de los canteros entre Maipú y el Carril Buen Orden, en San Martín. Esto incluye limpieza de banquinas y cantero central, desde Rodríguez Peña al carril Buen Orden”.

Sobre las ondulaciones que presenta la Ruta 7 a la altura de Fray Luis Beltrán, Amstutz aclara que no está programada una intervención allí y añade: “Sobre las famosas ondulaciones, es bueno aclarar que no presentan mayores problemas si el conductor respeta la velocidad máxima, pero si circula a 160 kilómetros por hora, allí está el problema”. También sobre la Ruta 7, a la altura del autódromo, el ingeniero comenta que “allí hemos fresado el asfalto, (para un futuro reasfaltado) pero la vía está en condiciones de transitabilidad

En Guaymallén

Sobre el estado de la ruta y las laterales más cerca de la ciudad capital, en la jurisdicción de Guaymallén, no se observan mayores problemas. Desde el municipio guaymallino informan que las colectoras del Acceso Este se mantienen con personal municipal. La lateral Norte, desde el límite con Maipú hasta calle Arturo González, se asfaltó hace un año. La limpieza del espacio que está entre ambas manos del Acceso Este y las laterales es mantenido por el municipio, desde el límite con Maipú hasta el nudo vial. La calzada es jurisdicción de Vialidad Nacional y con este organismo se han encarado algunas tareas de reasfaltado en forma colaborativa.