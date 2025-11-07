A primera hora de este viernes, la Universidad Católica de Mendoza y su colegio fueron evacuados por amenazas. Los detalles.

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y su colegio por amenazas de una persona armada

Lo que asomaba como un viernes tranquilo y de cierre para la semana hábil en el Colegio Papa Francisco (Inicial, Primario y Secundario, dependiente de la UCA Mendoza) se convirtió en una jornada por demás convulsionada y con escenas de desesperación. Y es que recibieron una dura amenaza (que involucraba la presencia de una persona armada en las instalaciones), lo que motivó la suspensión inmediata de las actividades.

"Estimada comunidad. Se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga a aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad de Justicia y a evacuar los edificios de la UCA en sus niveles primario, secundario y universitario. Por este motivo queda suspendida toda actividad hasta el día lunes. Quedamos a disposición", indicaron desde la casa de estudios.

Colegio Papa Francisco La amenaza que alteró todo El viernes había arrancado con la más absoluta tranquilidad en el edificio ubicado en el Parque San Vicente (Godoy Cruz), Allí funciona la sede mendocina de la UCA, además del Colegio Papa Francisco, que incluye todos los niveles educativos pre universitarios.

No obstante, durante las primeras horas, una amenaza alteró todos los planes en el establecimiento. Si bien hay versiones que destacan que se trató de un correo electrónico donde se advertía que irrumpiría en el lugar una persona armada, también hay estudiantes que sostienen que fue por medio de un llamado telefónico que recibieron la amenaza en el edificio e, incluso, mencionaba la presencia de una bomba.

Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes Lo primero que hicieron las autoridades del Colegio Papa Francisco fue evacuar las instalaciones, indicándoles a docentes y alumnos que se dispusieran en el amplio espacio verde godoicruceño lindante con la universidad. No obstante, dado que el edificio es compartido también por la universidad, la evacuación se extendió a los pocos minutos a todos los presentes.

Al lugar llegó personal de la Policía de Mendoza especializado en el rastreo de artefactos explosivos, lo que derivó en la inmediata suspensión de actividades y la evacuación definitiva del edificio, Consultados por Los Andes, desde la universidad confirmaron la amenaza y la evacuación. En tanto, aclararon que están trabajando en la confección de un comunicado más completo y detallado para explicar lo sucedido.