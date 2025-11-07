7 de noviembre de 2025 - 11:20

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y su colegio por amenazas de una persona armada

A primera hora de este viernes, la Universidad Católica de Mendoza y su colegio fueron evacuados por amenazas. Los detalles.

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y su colegio por amenazas de una persona armada

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y su colegio por amenazas de una persona armada

Foto:

Archivo
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Lo que asomaba como un viernes tranquilo y de cierre para la semana hábil en el Colegio Papa Francisco (Inicial, Primario y Secundario, dependiente de la UCA Mendoza) se convirtió en una jornada por demás convulsionada y con escenas de desesperación. Y es que recibieron una dura amenaza (que involucraba la presencia de una persona armada en las instalaciones), lo que motivó la suspensión inmediata de las actividades.

Leé además

el magico pueblito de brasil con mar transparente: un lugar escondido de pesca artesanal y belleza natural

El mágico pueblito de Brasil con mar transparente: un lugar escondido de pesca artesanal y belleza natural

Por Ramiro Viñas
calle mitre: inicio un nuevo tramo de obras integrales en guaymallen

Calle Mitre: inició un nuevo tramo de obras integrales en Guaymallén

Por Redacción

"Estimada comunidad. Se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga a aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad de Justicia y a evacuar los edificios de la UCA en sus niveles primario, secundario y universitario. Por este motivo queda suspendida toda actividad hasta el día lunes. Quedamos a disposición", indicaron desde la casa de estudios.

Colegio Papa Francisco

La amenaza que alteró todo

El viernes había arrancado con la más absoluta tranquilidad en el edificio ubicado en el Parque San Vicente (Godoy Cruz), Allí funciona la sede mendocina de la UCA, además del Colegio Papa Francisco, que incluye todos los niveles educativos pre universitarios.

No obstante, durante las primeras horas, una amenaza alteró todos los planes en el establecimiento. Si bien hay versiones que destacan que se trató de un correo electrónico donde se advertía que irrumpiría en el lugar una persona armada, también hay estudiantes que sostienen que fue por medio de un llamado telefónico que recibieron la amenaza en el edificio e, incluso, mencionaba la presencia de una bomba.

Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes
Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes
Lugares para recorrer en bicicleta. Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente. Foto Ignacio Blanco / Los Andes

Lo primero que hicieron las autoridades del Colegio Papa Francisco fue evacuar las instalaciones, indicándoles a docentes y alumnos que se dispusieran en el amplio espacio verde godoicruceño lindante con la universidad. No obstante, dado que el edificio es compartido también por la universidad, la evacuación se extendió a los pocos minutos a todos los presentes.

Al lugar llegó personal de la Policía de Mendoza especializado en el rastreo de artefactos explosivos, lo que derivó en la inmediata suspensión de actividades y la evacuación definitiva del edificio,

Consultados por Los Andes, desde la universidad confirmaron la amenaza y la evacuación. En tanto, aclararon que están trabajando en la confección de un comunicado más completo y detallado para explicar lo sucedido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ulpiano suarez, el intendente argentino presente en el smart city expo world congress 2025

Ulpiano Suarez, el intendente argentino presente en el Smart City Expo World Congress 2025

Por Redacción
En noviembre y diciembre, las fuertes lluvias han sido habituales en Mendoza.

El relevamiento de daños que dejó la tormenta: caída de árboles, formación de baches y viviendas anegadas

Por Redacción Sociedad
Tras las tormentas, llega la calma: cómo estará el clima este viernes.

Cómo sigue el clima tras las tormentas: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
La tormenta dejó daños graves en Tres Porteñas y Chapanay.

La tormenta dejó daños graves en el Este: las zonas más afectadas

Por Enrique Pfaab