Estos son los proyectos que se instalarán en la costa norte del perilago de Potrerillos

La costa Norte del Perilago Potrerillos y triángulo fiscal se verá en un tiempo totalmente transformada y será punto de numerosos proyectos turísticos, gastronómicos, recreativos y deportivos que le darán otra impronta al lugar y generarán una aún más importante afluencia de visitantes.

Más allá de los dos desarrolladores que ya están en marcha y que fueron dados a conocer el año pasado, cuando fueron elegidas las empresas Potrerillos Resort SA y MendoTravel SRL, ahora el Gobierno de la Provincia de Mendoza y Mendoza Fiduciaria SA realizan la convocatoria al concurso de proyectos turísticos, gastronómicos, recreativos y deportivos a desarrollar en la costa Norte del Perilago Potrerillos y triángulo fiscal.

En diálogo con Los Andes, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, destacó que Potrerillos será en poco tiempo un polo turístico y recreativo y recordó que en la costa Sur ya se han comenzado los desarrollos propuestos por las mencionadas empresas ganadoras y aprobados por la Comisión Técnica FIDAIPP de Potrerillos.

Campings, ecoturismo, restaurantes y una sede del Club Regatas, propuestas para ampliar los servicios de Potrerillos

“Ahora hacemos el llamado a concurso para la gestión de la costa Norte del dique y estamos recibiendo numerosa cantidad de proyectos”, anticipó.

Dijo, en tal sentido, que se trata de iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, un camping social donde se pueda llevar a cabo el ecoturismo; restaurantes, paradores, espacios deportivos especialmente para el kitesurf y windserf, nado en aguas abiertas y buceo. De todos modos aclaró que son solo algunos de los muchos que se siguen evaluando.

El funcionario admitió que el Club Regatas es uno de los interesados en instalarse en cercanías de uno de los tres miradores, justamente en uno restringido, de los que prácticamente carecen de uso. Se trata, dijo, de un lugar especial e ideal para entrenar remo.

“Esto nos permitiría que, incluso, se acerquen deportistas de todo el mundo para los entrenamientos. Club Regatas, por supuesto, debe tener en cuenta todas las condiciones y requisitos establecidos, al igual que todas las propuestas”, advirtió. Por su parte, autoridades de la entidad consultadas por este medio no brindaron mayores detalles.

El funcionario explicó que el llamado a concurso incluye el diseño, la ejecución de obras, el emplazamiento, el mantenimiento, la operación y la administración y la explotación del proyecto en los terrenos delimitados por las leyes y decretos .

“Las bases y condiciones del concurso tienen por objeto efectuar un llamado a oferentes interesados a fin de que presenten una propuestas para el diseño, desarrollo y la ejecución para la explotación en concesión de la costa Norte y áreas disponibles en la zona denominada triángulo fiscal del Perilago del dique Potrerillos, ya sea total o parcialmente”, detalló Mingorance. Y añadió: “Esto se realizará respetando la zonificación y las condiciones establecidas en el Decreto Provincial 280/02 y modificatorio 1064/2022″.

Este procedimiento del llamado a concurso respeta los principios de legalidad, concurrencia, transparencia, publicidad y difusión e igualdad de tratamiento de los oferentes.

“Considero que lo más interesante es el formato. Tras no haber prosperado el denominado PPP, es decir, participaciones público- privadas, algo que se impulsó años atrás, propusimos que las inversiones privadas se concreten en suelo provincial a través de Mendoza Fiduciaria”, indicó el funcionario, para agregar que cada uno de los proyectos debe ser evaluado por una importante cantidad de comisiones, entre ellas Hidráulica, Irrigación, Epre y otros más, donde se debaten y se ajustan detalles.

“Insisto, estamos recibiendo proyectos y seguiremos en ese proceso, cada uno es evaluado en forma particular y a partir de allí diremos si es factible o no de acuerdo con los requisitos que impone la ley. Recordemos que hay cuestiones ambientales y de paisajismo muy rigurosas que no pueden ser violadas”, sostuvo.

Al momento de evaluar las propuestas, se tendrán especial consideración tanto los antecedentes de los oferentes en proyectos similares como las características técnicas del proyecto propuesto, la valoración de las inversiones, las mejores prácticas en materia de sustentabilidad, con énfasis en el aspecto ambiental y la responsabilidad social empresaria.

“La propuesta de cada oferente deberá contener la identificación y descripción con el mayor detalle posible, las bases de su factibilidad económica y técnica, los antecedentes del oferente y la garantía de mantenimiento de oferta, que deberá constituirse conforme se dispone en las bases”, concluyó el titular de la cartera de Ambiente.

Recordó que se puso a disposición zonas que quedaron remanentes del primer llamado y que actualmente involucran la costa Norte y algunos sectores de la costa Sur. “Todo eso está disponible en los términos planteados”, argumentó.

Una vez presentadas las propuestas, advirtió Mingorance, los plazos para evaluar y analizar serán relativamente cortos.

“La presentación de los sobres está estipulada hasta el 29 de noviembre y, a partir de allí, la misma comisión que se reunió para el primer llamado hará lo propio con cada proyecto en la mano y dirá si es sí o no. Será una evaluación simple y concreta”, insistió.

Dicha comisión está integrada por seis organismos provinciales: la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, con un representante de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y otro de la Unidad de Evaluaciones Ambientales; el Ministerio de Gobierno; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Turismo y Cultura.

De todos modos, reconoció que el proceso tiene sus tiempos, ya que luego se inicia el período de factibilidad, planos, habilitaciones, etc. Por otro lado, pasarán luego por la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta de que se trata de bienes públicos que pasarán a disposición de inversores privados.

En cuanto a Potrerillos Resort SA y MendoTravel SRL dijo que las obras, sobre todo en el primero de los casos, van encaminadas y se esperanzó en que a partir del 1 de diciembre se puedan comenzar a brindar servicios básicos.

“Potrerillos Resort en la parte de edificación de parador y sanitarios, mientras que Mendo Travel está en fase de ajuste. Ambas obras se complementan y brindarán una gran fisonomía al lugar”, manifestó, para recordar que la primera de estas firmas mencionadas llevó a cabo el ambicioso y exitoso proyecto de Costa Esmeralda, en Pinamar, con más de 5 mil lotes desarrollados.

La relevancia de esta adjudicación radica en que, por primera vez en más de veinte años, desde que fue inaugurado el dique, Mendoza podrá contar con un proyecto de desarrollo integral de todo el Perilago.

El proyecto integral, planificado en base a directrices de ordenamiento territorial y todos los lineamientos ambientales, contempla áreas turístico-recreativas; zonas verdes: espacios públicos con forestación autóctona; zonas de servicios: saneamiento de aguas, plantas potabilizadoras, equipos de fibra óptica, etc y áreas de investigación: preservación de yacimientos paleontológicos y arqueológicos.

Dijo Mingorance que contar con un proyecto de desarrollo integral de todo el Perilago significa que la provincia ya ha dado el primer paso para satisfacer la necesidad de infraestructura y servicios vinculados a uno de los atractivos naturales más importantes del país y la región.

En cuanto al Master Plan para el perímetro del dique Potrerillos, sostuvo que contempla diferentes fases de desarrollo, las cuales podrán ser ejecutadas en distintos períodos de tiempo y en función del crecimiento y demanda.

El objetivo es generar un documento marco que, independientemente del desarrollador final, pueda ser una guía constructiva, con un lenguaje arquitectónico común que garantice la continuidad visual de este y de los emprendimientos futuros.