4 de noviembre de 2025 - 21:31

Este miércoles habrá en Maipú un corte total de 12 horas por obras en la Ruta 60: mapa de los desvíos

Los trabajos comenzarán desde las 8:30 y se extenderán hasta las 20:30. Los desvíos y rutas alternativas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles 5 de noviembre el departamento de Maipú se verá afectado por un corte total de tránsito durante 12 horas con motivo de la construcción de una nueva rotonda en la intersección de Ruta Provincial 60 y Maza.

La medida fue informada por la Dirección Provincial de Vialidad y se llevará a cabo desde las 8:30 hasta las 20:30. El sector afectado será el comprendido entre calle Ozamis Sur y calle Vieytes.

Objetivo de las obras

Este corte es necesario para construir un electroducto que atravesará la ruta. Esta obra complementaria es fundamental para el proyecto de la nueva rotonda en la intersección de la RP 60 y Maza. Su propósito es pasar de forma subterránea la línea de media tensión (actualmente aérea), la línea de fibra óptica, y la línea del futuro alumbrado público de la propia rotonda.

La construcción de la rotonda, a cargo de Vialidad Mendoza, ya presenta un avance del 53%.

El operativo planificado busca la máxima eficiencia, ya que la Dirección Provincial de Vialidad espera resolver en un solo día de corte lo que, de otra forma, exigiría realizar tres cortes totales distintos sobre la RP 60 a lo largo del tiempo restante de la obra.

Adicionalmente, se recuerda que en la zona de obra ya se encuentra cortado desde hace varias semanas el tránsito en calle Maza y su intersección con RP 60 (tanto hacia el norte como hacia el sur) debido a la construcción paralela de una red de cloacas.

Corte por obras en la Ruta 60

Desvíos y rutas alternativas

Vialidad ha dispuesto opciones viales específicas para automovilistas y transportistas:

  • Vehículos Livianos: podrán utilizar un desvío que incluye las calles Ozamis Sur, Videla Castillo y Vieytes, para luego poder retomar la Ruta Provincial 60.
  • Transporte de Carga Pesada: se sugiere que los camiones transiten por Ozamis Sur hasta Videla Aranda, de allí hasta Maza, por Maza hasta Azcuénaga y desde allí hasta el Acceso Sur o viceversa. Se aclara que los vehículos livianos también tienen la opción de utilizar esta alternativa vial más larga.
