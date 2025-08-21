21 de agosto de 2025 - 10:44

Este es el conductor de Canal 7 al que no le gusta hablar de su vida privada: sus razones

El periodista y animador del Canal 7 confesó que hay temas que prefiere evitar, sobre todo, los personales.

Alejandro Ortega, conductor y productor estuvo En La Cima.

Alejandro Ortega, conductor y productor estuvo En La Cima.

En una reciente entrevista con Laura Rez Masud, Ale Ortega se sinceró sobre su relación con la vida pública y privada. El presentador confesó que prefiere mantener su intimidad en un espacio reservado, ya que lo considera un aspecto que cuida con especial atención.

Ortega destacó que, a pesar de ser una figura conocida, se esfuerza por no dar pie a comentarios sobre su vida personal, una decisión que toma para proteger a las personas de su entorno y evitar exponerlas innecesariamente.

