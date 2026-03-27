27 de marzo de 2026 - 09:10

Escándalo en Cafayate: las fotos y videos del casamiento en la reserva que desatan la furia en redes

La pareja que organizó el evento sería oriunda de Buenos Aires. Habrían asistido 110 invitados.

Escándalo en Cafayate: las fotos y videos desde adentro del casamiento en la reserva que desatan la furia en redes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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La principal señalada en esta nueva etapa del escándalo es la influencer Bárbara Pérez, quien a través de sus redes sociales mostró detalles de la celebración, incluyendo la compleja instalación de luces, sistemas de sonido y la ambientación montada sobre las formaciones geológicas protegidas.

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"Se nos ríen en la cara": la reacción en las redes

Las publicaciones de la influencer, lejos de pasar inadvertidas, funcionaron como un catalizador para el enojo. "Se nos cagan de risa en la cara", fue una de las frases más repetidas por los usuarios ante la exhibición pública del festejo. Otros cuestionaron el uso del lugar: "¿Cómo van a usar una reserva natural?" o "¿Dejaron todo limpio después de la fiesta?". También hubo fuertes reclamos por el daño ambiental, señalando que el uso de luces potentes y vibraciones sonoras afecta directamente a la fauna autóctona y al suelo de la zona.

salta cafayate
Foto aérea del evento en la Quebreda.

Foto aérea del evento en la Quebreda.

Ante la ola de repudio, los protagonistas adoptaron estrategias opuestas. Por un lado, los novios pusieron sus perfiles en privado y limitaron o borraron los comentarios en sus fotos.

Quebrada de las Conchas - Salta

Por otro lado, la influencer Bárbara Pérez, ante los mensajes de indignación, respondió a algunos usuarios con frases como “amo” o “I love you hater”, lo que generó todavía más rechazo.

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El trasfondo judicial: un permiso falso

Cabe recordar que este evento ya cuenta con una denuncia penal radicada por la Secretaría de Ambiente y el municipio de Cafayate. Las autoridades confirmaron que el documento que los organizadores presentaron como "autorización" era falso, lo que constituye un delito de falsificación de instrumento público.

salta

Según indicó el sitio Agenda Salta, la fiesta fue organizada por una pareja porteña identificados como Nicole Pocoví y Federico Maran. El medio indicó que planearon el evento durante meses y lo llamaron “Cafayate Fantasy” e incluso crearon un sitio web exclusivo para los 110 invitados, casi todos llegados desde Buenos Aires.

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El lugar donde se desarrolló el casamiento se mantuvo en secreto hasta último momento: “Queremos que sea una sorpresa sagrada”, contaron en las redes.

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