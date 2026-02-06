6 de febrero de 2026 - 09:06

Es profesora y se fue a España en 2001: Rosa, la argentina que ganó "Pasapalabra" e hizo historia

Participaba desde noviembre de 2024 y estuvo en más de 300 programas. Completó la letra más difícil y se llevó 2,7 millones de euros, un pozo histórico.

Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en Pasapalabra de España

Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en "Pasapalabra" de España

Foto:

Gentileza
Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en Pasapalabra de España

Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en "Pasapalabra" de España

Foto:

Gentileza
Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en Pasapalabra de España
Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en "Pasapalabra" de España

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una argentina se convirtió este jueves en la mayor ganadora de la historia de "Pasapalabra" en España al resolver "El Rosco" y quedarse con un premio récord de 2,7 millones de euros, el pozo más alto.

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 6 de febrero

Por Redacción Sociedad
Día Internacional de la Pizza: el curioso origen de la fecha y el secreto para lograr la masa perfecta.

Día Internacional de la Pizza: el curioso origen de la fecha y el secreto para lograr la masa perfecta

Por Redacción Sociedad

La protagonista es Rosa Rodríguez, de 32 años, nacida en Quilmes (Buenos Aires) y radicada en España.

En la última edición del exitoso programa, la mujer logró completar las 25 definiciones del Rosco en un final electrizante. Con 24 respuestas correctas y apenas tres segundos en el reloj, decidió arriesgarse y respondió la única letra que le faltaba: la M.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vocescoruna/status/2019550212289884568?s=20&partner=&hide_thread=false

“El apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP”, lanzó el conductor Roberto Leal. Rosa, visiblemente nerviosa, respondió Morrall. El estudio estalló en aplausos y el premio ya tenía dueña.

“Estoy en shock, no sé qué está pasando”, dijo la argentina Rosa entre sonrisas y lágrimas, mientras el conductor le recordaba la cifra millonaria que acababa de ganar. La escena marcó el cierre de uno de los duelos más largos, tensos y seguidos en la historia del programa.

Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en "Pasapalabra" de España
Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en

Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en "Pasapalabra" de España

Rodríguez se enfrentó durante 307 programas consecutivos al madrileño Manu Pascual, de 29 años, en una competencia diaria que sostuvo altos niveles de audiencia. Según datos de la agencia EFE, el enfrentamiento promedió 1.928.000 espectadores, con picos del 25 % de share durante El Rosco. El programa alcanzó en la temporada una cuota media del 20,3 %.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PCinemasmusic/status/2019551889700823470?s=20&partner=&hide_thread=false

Con este triunfo, Rosa superó el récord que hasta ahora ostentaba Rafa Castaño, quien había ganado 2.272.000 euros.

La vida de Rosa Rodríguez, ganadora de "Pasapalabra": se mudó a España en 2001

Nacida el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, Rosa se mudó a España en 2001, cuando tenía siete años, luego de que su familia regresara a A Coruña, Galicia, tierra natal de su padre, un gallego que emigró de niño a la Argentina. Es el lugar donde más tiempo vivió y donde construyó su formación académica.

Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en "Pasapalabra" de España
Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en

Rosa Rodríguez, la argentina que ganó e hizo historia en "Pasapalabra" de España

Profesora universitaria de español como lengua extranjera, cuenta con estudios en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. Se define como una persona curiosa, con gusto por aprender y hacerse preguntas, y decidió anotarse en el programa impulsada por su madre, con quien miraba concursos televisivos durante la pandemia.

Rosa llegó a "Pasapalabra" el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival Manu, que se incorporó el 16 de mayo. En el momento decisivo, fue ella quien mantuvo la calma, se jugó todo y escribió su nombre en la historia grande del programa a nivel mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Paz celebra hoy su Vendimia y elige reina entre tres candidatas.

La Paz celebra hoy su Vendimia 2026 y elige reina entre tres candidatas

Por Enrique Pfaab
Ciudad elige esta noche a su reina de la Vendimia 2026 en el Parque Cívico: lo que hay que saber de la fiesta

Ciudad elige esta noche a su reina de la Vendimia 2026 en el Parque Cívico: lo que hay que saber de la fiesta

Por Ignacio de la Rosa
Violencia en Flores: un chofer de colectivo peleó con un pasajero y el micro avanzó sin control.

Un colectivo circuló sin conductor en Flores tras una pelea entre chofer y pasajero

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 5 de febrero

Por Redacción Sociedad