7 de abril de 2026 - 11:01

¿Es legal llevarse mercadería tras el vuelco de un camión? Qué dice la ley argentina

Son muchos los casos donde transeúntes se unen para llevarse le mercadería de un camión que acaba de volcar ¿Pueden ser imputados?

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A raíz de un episodio viral ocurrido en Luján de Cuyo, donde una influencer mostró cómo automovilistas se llevaban botellas de aceite de oliva tras el vuelco de un camión en ruta 40, volvió a instalarse una pregunta clave: ¿es legal apropiarse de mercadería que queda esparcida en la vía pública luego de un accidente?

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Qué establece la ley

En Argentina, este tipo de conductas puede encuadrarse dentro del delito de hurto, previsto en el Código Penal de la Nación Argentina. Aunque la mercadería haya quedado sobre la calle, sigue teniendo un dueño, ya sea la empresa transportista, el chofer o la firma propietaria de la carga.

El artículo 162 del Código Penal establece que será reprimido quien “se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”. Es decir, llevarse productos de un camión volcado sin autorización constituye un delito, incluso si el hecho ocurre a la vista de todos.

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¿Importa si “nadie la estaba cuidando”?

No. El hecho de que la carga esté desparramada, sin custodia inmediata o tras un siniestro vial, no habilita su apropiación. La mercadería no pasa a ser “de nadie” por estar en la vía pública.

Incluso, en algunos casos, la situación puede agravarse si se interpreta que hubo un aprovechamiento de una circunstancia especial, como un accidente o una situación de emergencia.

Quienes se lleven mercadería en estas circunstancias pueden enfrentar:

  • Causas penales por hurto
  • Secuestro de los productos sustraídos
  • Identificación a través de cámaras o redes sociales (como ocurrió en este caso viral)

Además, si hay organización o participación de varias personas, podría analizarse una figura más grave.

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