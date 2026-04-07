¿Es legal llevarse mercadería tras el vuelco de un camión? Qué dice la ley argentina

Son muchos los casos donde transeúntes se unen para llevarse le mercadería de un camión que acaba de volcar ¿Pueden ser imputados?

A raíz de un episodio viral ocurrido en Luján de Cuyo, donde una influencer mostró cómo automovilistas se llevaban botellas de aceite de oliva tras el vuelco de un camión en ruta 40, volvió a instalarse una pregunta clave: ¿es legal apropiarse de mercadería que queda esparcida en la vía pública luego de un accidente?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2041143329539186886?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041143329539186886%7Ctwgr%5E01142e8fe3aeeb3938bbb6c494d7bcdab9e9526a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpoliciales%2Fel-saqueo-aceite-oliva-mendoza-del-que-habla-el-pais-camion-volco-e-influencer-mostro-el-robo-n5986563&partner=&hide_thread=false | El saqueo de aceite de oliva en Mendoza del que habla el país



Lo que comenzó como un incidente vial terminó en una escena caótica sobre la ruta nacional 40, en Luján de Cuyo: un camión volcó y, en cuestión de minutos, decenas de personas se llevaron botellas de aceite de… pic.twitter.com/XnB6NooET2 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 6, 2026 Qué establece la ley En Argentina, este tipo de conductas puede encuadrarse dentro del delito de hurto, previsto en el Código Penal de la Nación Argentina. Aunque la mercadería haya quedado sobre la calle, sigue teniendo un dueño, ya sea la empresa transportista, el chofer o la firma propietaria de la carga.

El artículo 162 del Código Penal establece que será reprimido quien “se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”. Es decir, llevarse productos de un camión volcado sin autorización constituye un delito, incluso si el hecho ocurre a la vista de todos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dzapatillas/status/2041487445003260280&partner=&hide_thread=false ni sentido tiene imputarles un hurto, sale más el proceso penal y el camión debe tener seguros. Pero no es legal llevarse la propiedad de otra persona, ni sé si esto pasa en otros países o solo en Argentina, ni por qué https://t.co/ZDgSTeavqy — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) April 7, 2026 ¿Importa si “nadie la estaba cuidando”? No. El hecho de que la carga esté desparramada, sin custodia inmediata o tras un siniestro vial, no habilita su apropiación. La mercadería no pasa a ser “de nadie” por estar en la vía pública.

Incluso, en algunos casos, la situación puede agravarse si se interpreta que hubo un aprovechamiento de una circunstancia especial, como un accidente o una situación de emergencia.