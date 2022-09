Enumeró las razones por las cuales no tener un hijo y se hizo viral: “Los niños son caros”

Lorella Palmer, una joven británica de 23 años, subió un video a su cuenta de TikTok argumentando porque no quiere tener un hijo. La empresaria compartió detalles de su decisión y generó opiniones divididas en la mencionada plataforma acerca del rol de las mujeres en cuanto a la maternidad.

La mujer, quien se graduó de la Universidad de Portsmouth y obtuvo su título de abogada, aseguró en el video que preferiría enfocarse en hacer crecer su negocio como agente en lugar de dar a luz a un bebé que “cambie su cuerpo” y “vacíe su cuenta bancaria”. También mencionó que prefiere viajar y pagar por sus propias cosas.

Algunas de otras razones que enumera son que los niños son caros, su propia salud mental, algunos traumas familiares y algo menos personal pero también importante, el contexto que la excede, entendido por ella como imposible traer un bebé a un mundo que actualmente es un mal lugar.

Consultada sobre sus dichos, Palmer dijo que ahora es muy joven y que por ello en el futuro tal vez podría cambiar de opinión acerca de tener hijos, pero señaló que las personas no deberían presionar a las mujeres para formar una familia, ya que ellas son las que asumen la mayor parte del trabajo en la crianza.

También mencionó el hecho de que a los hombres se les aplaude un mínimo esfuerzo con sus hijos, ya que la sociedad asume la completa responsabilidad hacia las madres, las cuáles siempre son señaladas.

En una entrevista para Mirror, Callum Page, el novio de la joven, aseguró que apoya la decisión de su pareja y que tampoco se siente preparado para tener hijos y que no le importa quienes la juzguen por su decisión.

En el mundo hay mujeres que no quieren tener hijos y esto no es cuestionable, porque cada quien se encarga de tomar sus propias decisiones. Pero desafortunadamente muchas mujeres denuncian que aún hay quienes piensan que pueden opinar sobre si la maternidad está bien o no para otras personas.

Muchas señalan que lo más importante es encontrar su lugar en el mundo ante tal diversidad. Hay madres que encuentran su mundo al momento de ejercer este rol como mujer. Hay mujeres que han sabido darle la vuelta al mundo para ser entendidas más allá de su rol de madres.