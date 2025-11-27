27 de noviembre de 2025 - 09:09

Encontraron sin vida a un hombre que se tiró desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero

Según testigos, el joven se arrojó al agua de forma voluntaria a las 6:05 de la mañana.

Encontraron sin vida a un hombre que se tiró desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero.

Encontraron sin vida a un hombre que se tiró desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Esta mañana en Puerto Madero un joven de entre 25 y 35 años se arrojó al agua alrededor de las 6:05 en las inmediaciones del Puente de la Mujer. Tras varias horas de búsqueda, equipos tácticos confirmaron que el cuerpo fue hallado en el Dique 3.

Leé además

El chofer que dio positivo en los test de drogas. 

Escándalo en un viaje de egresados: padres descubrieron que el chofer del micro estaba drogado

Por Redacción Sociedad
La zona residencial que perdió su calma y pasó a ser un caos de autos mal estacionados y embotellamiento

La zona residencial que perdió su calma y pasó a ser un laberinto de autos mal estacionados y embotellamiento

Por Ignacio de la Rosa

El episodio fue presenciado por personas que a esa hora caminaban por la zona. Según sus relatos, el joven no cayó de manera accidental, sino que saltó deliberadamente, lo que activó de inmediato un amplio operativo de emergencia.

Policía de la Ciudad, SAME y unidades tácticas con trajes de neopreno trabajaron de manera coordinada tanto en superficie como bajo el agua. Los diques de Puerto Madero tienen profundidad moderada, entre 5 y 7 metros, y carecen de corriente. La búsqueda demandó varias horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1994009904533655909&partner=&hide_thread=false

Finalmente, los rescatistas encontraron sin vida el cuerpo del joven, cuya identidad aún no fue confirmada.

Sospechan que se trató de un salto voluntario

Las barandas del Puente de la Mujer y las medidas de seguridad circundantes descartan una caída accidental, señalaron las fuentes policiales. Los testigos insistieron en que el joven se arrojó por su propia voluntad.

Las autoridades buscan determinar en qué estado se encontraba la víctima antes del salto. También investigan si hubo un llamado previo al 911 o alguna advertencia que pudiera haber anticipado la situación.

El amplio despliegue se concentró en torno al Puente de la Mujer, con la Fragata Sarmiento visible a lo lejos, recortada sobre el espejo de agua del dique y utilizada como punto de referencia por los equipos de rescate durante el operativo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jesica Cirio y Nicolás Trombino.

Jesica Cirio tiene nuevo novio y nuevos problemas: deuda millonaria y un lio judicial salpican a su pareja

Por Redacción Espectáculos
La Fragata Libertad regresó al país tras seis meses de navegación por América y Europa

La Fragata Libertad regresó al país tras seis meses de navegación por América y Europa

Por Redacción Sociedad
Encontraron un cuerpo en la playa de La Serena: investigan si es el del sanjuanino desaparecido

Sanjuanino desaparecido en La Serena: hallaron un cuerpo en el mar 10 días después

Por Redacción Sociedad
Un juez autorizó una cirugía urgente para un bebé, pese a que sus padres no querían por razones religiosas.

Testigos de Jehová se negaban a que operaran a su hijo de 1 día de vida y tuvo que intervenir un juez

Por Redacción Sociedad