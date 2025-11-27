Según testigos, el joven se arrojó al agua de forma voluntaria a las 6:05 de la mañana.

Encontraron sin vida a un hombre que se tiró desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero.

Esta mañana en Puerto Madero un joven de entre 25 y 35 años se arrojó al agua alrededor de las 6:05 en las inmediaciones del Puente de la Mujer. Tras varias horas de búsqueda, equipos tácticos confirmaron que el cuerpo fue hallado en el Dique 3.

El episodio fue presenciado por personas que a esa hora caminaban por la zona. Según sus relatos, el joven no cayó de manera accidental, sino que saltó deliberadamente, lo que activó de inmediato un amplio operativo de emergencia.

Policía de la Ciudad, SAME y unidades tácticas con trajes de neopreno trabajaron de manera coordinada tanto en superficie como bajo el agua. Los diques de Puerto Madero tienen profundidad moderada, entre 5 y 7 metros, y carecen de corriente. La búsqueda demandó varias horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1994009904533655909&partner=&hide_thread=false | Encontraron sin vida a un hombre que se tiró del Puente de la Mujer en Puerto Madero pic.twitter.com/R8GD7sp0nH — LOS ANDES (@LosAndesDiario) November 27, 2025 Finalmente, los rescatistas encontraron sin vida el cuerpo del joven, cuya identidad aún no fue confirmada.

Sospechan que se trató de un salto voluntario Las barandas del Puente de la Mujer y las medidas de seguridad circundantes descartan una caída accidental, señalaron las fuentes policiales. Los testigos insistieron en que el joven se arrojó por su propia voluntad.