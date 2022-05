En una jornada histórica, Marinelli se convirtió en el primer Superintendente reelegido en Irrigación

Por primera vez en la historia, este miércoles renovó su mandato por 5 años más el actual Superintendente General de Irrigación, organismo que administra el agua con la que cuenta la provincia de Mendoza. El Gobernador Rodolfo Suarez le tomó juramento a Sergio Marinelli en un acto que se realizó en el Dique Cipolletti, ese lugar impregnado de la historia hídrica y del paisaje cultural de Mendoza que está ubicado en Luján de Cuyo.

Hasta ese lugar llegaron desde media mañana familiares del Superintendente (su pareja, 4 hijas, yernos y 10 nietos), el vicegobernador Mario Abed, funcionarios del Poder Ejecutivo, intendentes, concejales, legisladores, académicos, miembros del Gabinete de Irrigación, empleados del organismo, ex Superintendentes, Inspectores de Cauce y tomeros.

El acto fue breve y estuvo marcado por un tema trascendente: Portezuelo del Viento. Apenas unas horas antes, el Presidente Alberto Fernández anunció durante un acto en La Pampa que laudará en contra de la ejecución de esta obra hidroeléctrica, haciendo lugar al pedido de estudio de impacto ambiental de esa provincia.

“Lo hecho por el Presidente no es más que un enorme desprecio hacia Mendoza y un favoritismo marcado hacia La Pampa. En base a los valores mendocinos que tanto defendemos, hemos sido muy precavidos y no adjudicamos la obra. Podríamos haber perdido muchos millones de dólares con el proyecto paralizado”, dijo Suarez.

Además, confirmó: “Vamos a solicitar que en este tiempo podamos utilizar la plata para que, entre todos los mendocinos y las mendocinas, en un gran proceso de gobernanza, pensemos cómo hacemos para crecer en los próximos 30, 40 ó 50 años. Cómo transformamos los pesos en dólares y multiplicamos nuestras exportaciones”.

En este sentido, mencionó que el destino de los 1.023 millones de dólares será sometido a “una mesa de trabajo” que involucre a todos los organismos relacionados con el agua, la productividad y la energía para evaluar proyectos que busquen también la generación de mano de obra. Aseguró que es “una enorme irresponsabilidad” poner en duda qué se hará con esos fondos, ya que se encuentran en un fideicomiso gracias a una “ley que fue aprobada por la Legislatura”.

Después, Marinelli remarcó ante la prensa: “Es lamentable la decisión del Presidente, como también el clima de festividad en el que hizo su anuncio en La Pampa, provincia que lleva adelante un hostigamiento permanente hacia la utilización de nuestros recursos hídricos. Lo de Fernández es una suerte de revancha por parte de la Nación. El proyecto de Portezuelo que impulsa Mendoza es muy bueno para los mendocinos, para Malargüe en especial y para toda la cuenca del río Colorado”.

Acerca de su gestión frente a la sequía, Marinelli afirmó: “Nos propusimos, a partir de un buen diagnóstico, dejar de pensar en soluciones coyunturales y empezar a pensar en soluciones estructurales. Para una gestión hídrica es necesario una buena gobernanza del agua”.

Antes de la conferencia de prensa, el Jefe de Irrigación dio un mensaje que inició agradeciéndole a Alfredo Cornejo, “quien no solo me dio la oportunidad sino también la responsabilidad de estar al frente de Irrigación durante mi primer período. Me pidió que Irrigación volviera a ser un organismo técnico, que se ocupara de la problemática del agua de los mendocinos, tras algunos malos manejos. Y lo hicimos, ordenamos, trabajamos con transparencia en temas que lo necesitaban”.

“Vamos a seguir trabajando para que la sociedad comprenda que tenemos un problema: cada vez tendremos menos agua y una demanda creciente. Con lo cual tenemos que tener un plan que nos permita establecer qué tipo de demanda y de gestión tenemos que tener a futuro, para que esa cada vez menos oferta pueda abastecer a la creciente demanda. Ya presentamos un plan con Cornejo, en su momento, a la Legislatura, que contenía esto. Ese plan no fue comprendido”, lamentó.

“Cuando llegué a Irrigación había suficientes datos de la demanda y la oferta, pero no había información. Tuvimos que construirla. Y con el uso de la tecnología hoy sabemos cuáles son los usos del suelo y cómo es la forma de abastecer gracias a un trabajo junto al INTA, organismo con el que se trabaja interinstitucionalmente. Con el entendimiento de la problemática, debemos trabajar para invertir eficientemente y que esas inversiones generen un flujo permanente. Trabajaremos como venimos haciendo con los Intendentes, en obras que nos permitan avanzar en la eficiencia para el riego”.

“Agradezco también a un gran compañero de gestión, el vicegobernador Mario Abed, quien siempre nos acompañó en el diálogo con el sector agrícola y nos seguirá acompañando en esta segunda etapa”.

“Debemos seguir trabajando con los Inspectores de Cauce, una pieza fundamental, y reforzar el vínculo también con los agricultores, con los que también debemos trabajar mancomunadamente, en la tecnificación y la eficiencia. A ellos también les agradezco. Con equipos técnicos y capacitación estamos tratando de trabajar en las fincas para cambiar una cultura de años que no es ahorrativa. Tampoco me quiero olvidar de los empleados de Irrigación, les agradezco su esfuerzo y tarea, a todos…”

“Mendoza siempre se ha levantado de las peores crisis, así que seguramente nos va a ir muy bien en esta segunda etapa”, auguró Marinelli al cerrar su mensaje frente a más de 200 personas