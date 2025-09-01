En lo que va del 2025 hubo 164 femicidios en Argentina: uno cada 36 horas.

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven publicó un informe alarmante sobre la violencia de género en Argentina : entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 164 femicidios , lo que equivale a un crimen cada 36 horas . Además, se contabilizaron 264 intentos de asesinato contra mujeres y diversidades.

Tormenta de Santa Rosa: la precipitación de lluvia del sábado rompió un récord de hace 65 años

Por el fuerte rechazo, en San Martín dejaron en suspenso la remoción de pérgolas y gazebos del centro

El relevamiento se realizó en base al análisis de medios de comunicación de todo el país, por lo que las cifras podrían ser aún mayores . Solo en agosto se produjeron 15 femicidios , mientras que el 15% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor y el 10% contaba con medidas judiciales de protección .

El informe también revela que 14 de los agresores pertenecían a fuerzas de seguridad , y que en la mayoría de los casos los atacantes eran del entorno más cercano: 42% parejas actuales, 29% exparejas y el resto familiares u otros conocidos .

Las provincias con mayor tasa de femicidios en relación con su población son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

El impacto en las infancias es devastador: hasta el 31 de agosto, 133 niños y niñas quedaron huérfanos de madre a causa de la violencia machista.

“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas de violencia de género no solo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, expresa el comunicado.