En lo que va del 2025 hubo 164 femicidios en Argentina: uno cada 36 horas.

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven publicó un informe alarmante sobre la violencia de género en Argentina: entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 164 femicidios, lo que equivale a un crimen cada 36 horas. Además, se contabilizaron 264 intentos de asesinato contra mujeres y diversidades.
El relevamiento se realizó en base al análisis de medios de comunicación de todo el país, por lo que las cifras podrían ser aún mayores. Solo en agosto se produjeron 15 femicidios, mientras que el 15% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor y el 10% contaba con medidas judiciales de protección.
El informe también revela que 14 de los agresores pertenecían a fuerzas de seguridad, y que en la mayoría de los casos los atacantes eran del entorno más cercano: 42% parejas actuales, 29% exparejas y el resto familiares u otros conocidos.
Cómo y dónde ocurren los femicidios
Respecto a las formas de asesinato, el documento detalla que:
Las provincias con mayor tasa de femicidios en relación con su población son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.
El impacto en las infancias es devastador: hasta el 31 de agosto, 133 niños y niñas quedaron huérfanos de madre a causa de la violencia machista.
“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas de violencia de género no solo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, expresa el comunicado.