En las farmacias mendocinas aumentó la venta de vitamina D, usada para prevenir el Covid-19

Desde el comienzo de la pandemia se estableció el interrogante acerca de los beneficios que podría tener el consumo de la vitamina D en la prevención de la infección por coronavirus y sus posibles complicaciones, ya que dicha vitamina colabora con nuestro sistema inmunológico.

Si bien son muchos los estudios que se están realizando sobre esta hipótesis, por el momento resulta insuficiente la evidencia para confirmar el impacto positivo de dicha vitamina frente a la enfermedad.

Según las distintas farmacias consultadas, en el último tiempo las ventas han crecido exponencialmente en personas de todas las edades. “Las ventas se han disparado; antes se vendía para las personas mayores de 50 años, sobre todo mujeres que necesitaban vitamina D y la llevaban todos los meses. Pero ahora también la consumen los jóvenes mayores de 30 años”, explicó un farmacéutico de la farmacia Mori.

La vitamina D se consume en ampollas o cápsulas una vez al mes, por lo general, y su valor parte desde los $500. Colabora con nuestro sistema inmunológico, también ayuda en la absorción de calcio, la prevención de la osteoporosis, tiene acción antimicrobiana así como antiinflamatoria y ha demostrado lograr efectos beneficiosos frente a diversos tipos de infecciones. Además, es una vitamina que produce nuestro propio cuerpo.

En cuanto a la opinión médica, hay diferentes posturas acerca de los beneficios que podría tener el consumo de la vitamina D en la prevención de Covid-19 y sus posibles complicaciones. “Hay varios estudios que se están realizando actualmente pero, por ahora, no hay ninguno que diga que tomando vitamina D uno puede prevenir la infección y las complicaciones por Covid -19. No hay certeza y científicamente no está aprobado”, indicó la médica infectóloga del hospital Perrupato, Natalia Manzino.

Y agregó: “No podemos decir que la vitamina D disminuye las posibilidades de contraer la enfermedad o las posibles complicaciones”.

“La vitamina D es un antioxidante potente. Colabora con el sistema inmunológico para que no haya tanta lesión cuando hay algún agresor externo, por ejemplo, una bacteria o virus que lastima por el pulmón. La vitamina D ayudaría en este caso a que no sea tan grande esa lesión, ayuda a que mejore la inflamación; por eso se está estudiando esta hipótesis”, señaló Manzino.

Nuestro propio cuerpo produce vitamina D con el sol a nivel de nuestra piel, por eso las personas que viven en zonas donde hay pocas horas de luz solar suelen tener insuficiencia de dicha vitamina, que genera patologías a nivel óseo. Los alimentos que mayor cantidad de vitamina D tienen son las frutas y las verduras, preferentemente crudas. Pero la mayoría de nuestra vitamina proviene de la propia piel con la exposición solar.

“La falta de vitamina D no se da cuando estamos una semana sin sol, sino cuando pasan meses prolongados sin la exposición a la luz solar. Pero nosotros, por ejemplo ahora que estamos en pleno invierno, y a lo mejor estamos sin sol una semana, no alcanza a tener nuestro cuerpo una falencia porque ya tienen vitamina guardada, tiene una reserva. A la gente que tiene déficit de vitamina D se le receta la vitamina y eso mejora las inflamaciones e infecciones. Pero insisto: en pacientes con déficit de la misma; no es para uso general de todas las personas. No hay que consumirla si no es necesario”, advirtió Manzino.

“La gente lo va escuchando en el afán de evitar las complicaciones y por el miedo adquiere lo que escucha para protección. Y en realidad lo que protegen son las vacunas, el barbijo, la limpieza de manos y el distanciamiento. Todo lo demás que se está estudiando es justamente eso: un estudio y no hay nada 100% certero para que uno se lo recete a un paciente como indicación para prevenir el coronavirus. El exceso de vitamina D puede generar complicaciones a nivel de los riñones. Uno debe indicar al paciente una medicación porque realmente la necesita o porque tiene una justificación”, sentenció la infectóloga.

Contrapunto

Por otra parte, y basándose en un estudio reciente, la doctora Vanesa Longobardi del Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas explicaba: “El reciente estudio Asociación entre las tasas de positividad para Sars-CoV-2 y niveles en sangre de vitamina D, aporta información muy valiosa con el potencial de cambiar la forma en que afrontamos la pandemia. Analizaron a 191.779 personas y, al evaluar los niveles en sangre de vitamina D durante los 12 meses previos, encontraron que aquellas con deficiencia o valores bajos tenían mayores tasas de test positivos para Sars-CoV-2 que aquellas con valores adecuados de vitamina D. En otras palabras: menor vitamina D se asoció con mayor positividad para Covid-19”.

Según la especialista, existen distintos factores que pueden generar bajos niveles de dicha vitamina, como es la edad avanzada, la baja exposición a la luz solar, la obesidad, enfermedades crónicas o trastornos que limitan la absorción de las grasas.

“Sabemos que la vitamina D puede obtenerse a través de la exposición directa al sol, la correcta alimentación y los suplementos. Sin embargo, con la llegada de las estaciones más frías y en un contexto de aislamiento prolongado, nuestra exposición al sol se ve limitada drásticamente. Frente a esto, la suplementación resulta una excelente fuente de ingreso de vitamina D, una alternativa sencilla y eficiente que puede incorporarse a la dieta diaria bajo receta y supervisión médica, para que nuestro organismo no deje de obtener todos los beneficios de la vitamina”, detalló la doctora Longobardi en contrapunto a lo expuesto.

Epígrafe: En algunas farmacias calculan que se ha triplicado la venta de vitamina D en los últimos meses. Antes se vendía a personas mayores de 50 años y a embarazadas.