En la nueva normalidad, vuelven las fiestas de fin de año masivas a Mendoza

Hasta la llegada de la pandemia de coronavirus, en 2020, las fiestas bailables para celebrar el 25 de diciembre y el 1 de enero eran un clásico para los jóvenes (y no tanto) que buscan despedir cada año con diversión y música. Sin embargo, el Covid-19 lo cambió todo y truncó las fiestas masivas de ese primer año y permitió la realización con temores de fines de 2021 e inicios de este año.

Sin embargo, en este 2022 se ha empezado a vivir lo que muchos llaman “pospandemia”, que si bien no significa que el virus SARS-CoV2 se haya ido, gracias a la vacunación y a la inmunización natural han permitido cierta normalización de las actividades. Y, gracias a esto, regresan a Mendoza los eventos multitudinarios que se organizan en varios puntos de la provincia.

“Las expectativas son muy buenas para este año. Se espera una euforia similar a la del año anterior en contexto de pandemia, cuando la gente estaba muy eufórica por el encierro. Pero con mejor perspectiva, porque este año está normalizado el tema”, confió Fabián Dolce, productor del evento Fresh, que se realizará en Godoy Cruz.

A la pausa epidemiológica relacionada con el virus, que permite mayor tranquilidad a la hora de festejar, se suma seguramente cierto clima de alegría despertada tras la obtención de la Copa del Mundo de parte de la Selección Argentina de Fútbol.

Eso puede ayudar a explicar que los eventos bailables para este año serán en lugares amplios, que cuentan con espacios verdes grandes al aire libre, con todos los condimentos necesarios, desde todo punto de vista igual a lo que era en tiempos de la prepandemia. El Gran Mendoza y el Este aparecen como las zonas con mayor cantidad de megafiestas, con opciones variadas.

Para este fin de año, son 18 las fiestas autorizadas por los municipios y por el Ministerio de Seguridad. En ninguna aparecen restricciones relacionadas con el Covid, ni en cuanto a cantidad de gente (más allá de la que permiten los espacios físicos).

Fiestas de fin de año masivas

Por lo que opinan los organizadores de los eventos, todas serán fiestas con mucha asistencia. Con respecto a “Fresh”, la fiesta que Dolce organiza en el espacio El Casco, el productor dice que “asistirán 1.800 personas, que estarán disfrutando de la noche, con la capacidad al máximo y las entradas agotadas, en su segunda edición”.

Sin embargo, estas expectativas no ofrecen todo color de rosas, ya que (como remarcó este productor), más allá de la convocatoria, se comienza a ver un problema notorio en las ventas de bebidas para los que asisten a las fiestas. “La consumición ha ido bajando mucho respecto de otros años, por falta de capital. El descenso ha sido del 30% y será más” , destacó Fabián Dolce. “Hay un gran problema que es el dinero, y hoy a la gente, lamentablemente para quienes vivimos de esto, no le alcanza más que para la entrada y no mucho más, asegura.

Por lo que se informó, el horario de las fiestas será de 1 y a 7.30. Los eventos multitudinarios han previsto contar con servicios de ambulancia permanente en el lugar y equipos electrógenos, para paliar cualquier eventualidad que pudiera impedir el espectáculo de música y luces que estas fiestas exigen.

Algunas de las fiestas masivas tendrán dos ediciones: Navidad y Año Nuevo. En muchas de ellas, por el momento, la preventa del 31 de diciembre para esta festividad todavía no está disponible.

En cuanto al precio de las entradas, varía según la oferta y la convocatoria o el “prestigio” que haya conseguido cada fiesta. Pero ronda entre los $2.000 y $3.800. Por lo general, a diferencia de otros tiempos, no incluye un trago gratis. “Nosotros compramos la entrada hace una semana ya, pero estábamos esperando desde hacía 10 días que las pusieran a la venta. ‘Se sabía’ que la fiesta se hacía, pero se hizo esperar la venta”, contó Morena, quien irá con su amiga Lucía a una de las megafiestas que se hacen en San Martín y atraen a público de diversos lugares de la provincia.

En cuanto al tema de controles en cada evento, Néstor Majul (subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad) detalló los puntos que se tienen en cuenta a la hora de habilitar estas fiestas multitudinarias.

Lo primero es la habilitación municipal. Si el municipio autoriza el lugar donde se va a realizar la fiesta, se procede a pedir los elementos de seguridad necesarios. Luego de ello, se solicita todo lo que tiene que ver con emergencias, agua potable, seguridad y la cantidad de personal que va a estar presente. “Si cuenta con todo lo necesario, se puede llevar a cabo el evento. En caso contrario, la fiesta no podrá realizarse”, detalló el funcionario.

En cuanto a controles, se aclaró que van a tratar de llegar a la mayor cantidad de estos eventos y desestimar todo aquel de índole clandestino que no está habilitado para funcionar. “En caso de encontrar una fiesta de este tipo, se procede a decomisar todo el material de sonido, se sanciona a los propietarios del lugar y a los organizadores del evento”, expresó Majul.