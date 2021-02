En cines, en bodegas y con espectáculos en todo el mundo: así podrá verse el Especial Vendimia 2021

Cada vez falta menos para el sábado 6 de marzo, fecha en que Mendoza vivirá una Vendimia inédita. No hablamos de Fiesta de la Vendimia porque, por primera vez y como consecuencia de la pandemia de coronavirus; no habrá una fiesta propiamente dicha, ni espectáculo en vivo ni con público presencial. Por primera vez desde 1936, la celebración no será en vivo y en directo; sino que se tratará de un especial multimedia que será estrenado vía streaming y en pantalla grande para Mendoza y el mundo .

Durante la mañana de este viernes, la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri confirmó detalles sobre cómo será la transmisión del evento; que contará con más de 200 “puntos vendimia” en los que –en Mendoza, Argentina y el mundo- podrá disfrutarse del especial que se extenderá durante casi una hora. Y que contará, además, con distintas actividades culturales, de esparcimiento y gastronómicas.

“Es importante el hecho de que, por primera vez en la historia de la Fiesta de la Vendimia, la celebración se va a poder disfrutar en bodegas en ese mismo momento. Parece algo lógico, pero nunca se había hecho”, destacó Juri; quien confirmó que –en total- más de 60 bodegas ofrecerán el 6 de marzo por la noche una propuesta especial que combinará la gastronomía, los vinos y la proyección en vivo del Especial Vendimia 2021.

A diferencia de la Vendimia de Luján de Cuyo –que incluirá una oferta gastronómica especial, aunque con espectáculos en vivo-, la Noche de Vendimia en las bodegas para el 6 de marzo no incluirá espectáculos presenciales ni tampoco tendrá un precio unificado . En ese sentido, cada establecimiento ideará su propuesta particular que podrá incluir desde degustaciones hasta menúes de tres o cinco pasos. “Cada bodega fijará el costo de la tarjeta en base a su propuesta”, indicó Juri. Lo que tendrán en común todas las bodegas será la transmisión en vivo del Especial. Las entradas saldrán a la venta con anticipación y deberán ser adquiridas previo a la noche de Vendimia.

Además de las ya mencionadas de Mendoza, también participarán de la propuesta 15 bodegas del resto del país ( Salta, Neuquén, y Chubut ); junto con restaurantes de Entre Ríos, Buenos Aires y otras provincias. Solo en Mendoza serán 30 los locales gastronómicos que planificarán una noche inédita para el primer sábado de marzo, siempre en torno al audiovisual.

A ellos se suman los tres polos gastronómicos más importantes de Mendoza: la calle Arístides Villanueva, Il Mercato (Maipú) y el polo godoicruceño.

Espacios culturales

Los museos y teatros más emblemáticos de Mendoza también serán algunos de los puntos Vendimia. En total, serán 14 los espacios culturales que ofrecerán la proyección del film. Entre ellos se destacan el Teatro Independencia y el resto de las salas repartidas en toda la provincia, así como también la mansión Stoppel, los jardines del Museo Fader y otros museos mendocinos.

“Para disfrutar de la Noche de Vendimia en estos puntos, la entrada será gratuita; pero no libre. Una semana antes , ingresando a vendimia.mendoza.gov.ar , la gente va a poder adquirir su entrada sin costo. Y en cada uno de estos puntos estará presente el 6 de marzo un referente artístico”, agregó Juri. En ese sentido, se ha asegurado que haya –por lo menos- un punto cultural o punto vendimia en cada uno de los 18 departamentos mendocinos.

Cines y casinos

La ministra de Turismo y Cultura confirmó, además, que el sábado 6 de marzo por la noche el Especial Vendimia también se proyectará en las principales salas de cine de Mendoza (incluyendo el Cine Universidad ) y en las salas de casino. Ambos espacios estarán abiertos y en funcionamiento siguiendo los estrictos protocolos sanitarios.

En los cines, también el acuerdo es que la proyección sea gratuita para el público en general. Pero, al igual que en los puntos culturales, quienes deseen disfrutar del audiovisual en pantalla gigante deberán adquirir y reservar sus entradas con anticipación (cada cine comunicará más cerca de la fecha cómo será el mecanismo).

Además, los hoteles que estén habilitados y albergando turistas; también realizarán actividades especiales y reservadas exclusivamente a quienes allí se encuentren alojados.

De Mendoza para el mundo

Además de verse y disfrutarse en tiempo real en Mendoza y en diferentes provincias argentinas, el Especial Vendimia 2021 podrá verse en 55 países en simultáneo. En distintas ciudades de esta cantidad de países ya confirmaron que se transmitirá el sábado 6 a las 22 (hora argentina) el espectáculo.

Entre los micro eventos diseminados por el mundo , se destacan los que tendrán como anfitriones y protagonistas especiales a Julio le Parc (en París), a Verónica Cangemi (en Uruguay) y a Natalio Faingold (Londres) .

Además, siete embajadas de Argentina en el mundo organizarán el 6 de marzo eventos especiales para los argentinos que están radicados en el extranjero; mientras que Cancillería organizará un evento especial en el Palacio San Martín (Buenos Aires).

