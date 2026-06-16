En una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento , la Ciudad de Mendoza entregó este martes las primeras obleas de estacionamiento gratuito destinadas a los veteranos de la Guerra de Malvinas , una medida que busca rendir homenaje cotidiano a quienes combatieron en el conflicto bélico de 1982 .

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El acto fue encabezado por el intendente Ulpiano Suarez frente al edificio municipal -sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo- y contó con la participación de integrantes de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA) , familiares y autoridades.

La iniciativa había sido anunciada el 2 de abril , durante la conmemoración oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , y este martes comenzó a materializarse con la entrega de las primeras identificaciones.

Entregaron las primeras obleas de libre estacionamiento a combatientes de Malvinas

El beneficio, establecido mediante una ordenanza del Concejo Deliberante capitalino, permite a los excombatientes acceder a hasta dos horas de estacionamiento medido gratuito dentro de la Ciudad de Mendoza .

La medida fue desarrollada de manera conjunta entre el municipio y ACUVEMA , con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los veteranos y, al mismo tiempo, reconocer públicamente su condición de héroes de guerra .

“Es muy emotivo volver a encontrarnos con los veteranos de Malvinas y sus familias, cumpliendo con la palabra empeñada. El 2 de abril nos comprometimos a avanzar con todos los trámites necesarios para que esta oblea fuera una realidad y hoy podemos concretarlo gracias a un trabajo conjunto”, destacó Suarez durante el acto.

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El jefe comunal remarcó además el valor simbólico que tiene la medida para la comunidad mendocina.

“Cuando caminemos por la Ciudad y veamos una de estas obleas en un vehículo, vamos a saber que allí se está trasladando un héroe de Malvinas. Es un reconocimiento sincero de la Ciudad y de todos sus vecinos”, sostuvo.

Un modelo para toda la provincia

Durante su intervención, el intendente también expresó su deseo de que la iniciativa pueda ser replicada en otros departamentos mendocinos.

Según explicó, el registro de beneficiarios elaborado por la comuna ya cuenta con información validada y podría servir como base para que otros municipios se sumen al programa sin obligar a los veteranos a repetir trámites o acreditar nuevamente su condición.

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“Es un reconocimiento que debe sostenerse todos los días y no únicamente en fechas conmemorativas”, señaló.

“Una caricia al alma”

Por parte de ACUVEMA, su presidente, Óscar Alberto Barrios, celebró la concreción de una propuesta impulsada por la propia entidad y agradeció la rapidez con que avanzó el proyecto.

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber trabajado junto al municipio para lograr esto. Más allá del alivio económico que representa, lo más importante es el reconocimiento. Para nosotros es una verdadera caricia al alma”, afirmó.

En una primera instancia está destinada a veteranos que poseen licencia de conducir vigente y utilizan vehículos propios. Más adelante, el beneficio se extenderá a aquellos excombatientes que son trasladados por familiares y también a las viudas de Malvinas.

Un proyecto impulsado por los propios veteranos

Uno de los principales impulsores de la propuesta fue Ernesto Barzola, tesorero de ACUVEMA, quien recordó cómo surgió la iniciativa.

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“Un día conversamos sobre la necesidad de gestionar este beneficio con la Municipalidad. Empezamos a trabajar en el proyecto y encontramos una excelente recepción. Hoy vemos concretado algo que considerábamos justo y necesario”, señaló.

Barzola agradeció especialmente el acompañamiento institucional recibido y definió la medida como “un regalo merecido” para quienes participaron en la guerra.

Cómo acceder al beneficio

Desde el municipio de la Ciudad de Mendoza informaron que el proceso de inscripción permanece abierto para todos los interesados.

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Para obtener la oblea de libre estacionamiento, los solicitantes deberán presentar:

Documentación oficial que acredite la condición de Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) .

Documentación actualizada del vehículo.

Licencia de conducir vigente.

El trámite se realiza de manera coordinada entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y ACUVEMA.