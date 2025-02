En Chile están sorprendidos por argentinos que arrasan con útiles escolares: "Volvimos a ser el paraíso"

La locura de los argentinos por viajar a Chile no se frena en febrero . Es más, hasta suma otro atractivo: la compra barata de útiles escolares. El fenómeno llegó a la televisión trasandina , donde los chilenos no pueden creer que sea hasta tres veces más caro acceder a un simple cuaderno en Argentina.

Ya no es sólo ropa, zapatillas, tecnología o casi cualquier alimento en el supermercado. Ahora, la conveniencia cambiaria abarca a la canasta escolar . No es una novedad estricta, ya que los mendocinos hace años acuden a Chile a buscar uniforme, zapatos y útiles a precios irrisorios, pero en esta temporada 2025 explotó la demanda.

Mientras buscaba ofertas, Ana Laura, turista de Mendoza, dijo: "Los precios nos convienen. La calidad es mucho mejor acá (por Chile) y hay cosas novedosas que allá (Argentina) no están. O llegan y son muy caras, no podemos acceder a eso".

"En Chile sí y volvimos a ser el paraíso de las compras", sentenció la periodista en su reacción.

Turistas argentinos arrasan en Chile con útiles escolares (T13)

En tanto, el argentino Martín Olmedo señaló que estaba con la lista pedida por la escuela y mostró el ticket: "116.000 chilenos gastamos acá, que en Argentina sería el doble".

Según la Subsecretaría de Turismo de Chile, más de 120.000 argentinos cruzaron la cordillera sólo en la primera quincena de enero y su gasto diario en promedio va desde los 60 a 70 dólares en promedio.

Argentinos no frenan sus viajes a Chile en febrero

La apuesta está depositada en el recién iniciado mes de febrero, típico para las vacaciones de los chilenos. Sin embargo, en este 2025, los argentinos podrían cambiar la tendencia histórica y ser nuevamente los protagonistas de las playas en Viña del Mar y La Serena, a pesar de la vuelta a clases pautada para el 24 de febrero y otras actividades laborales.

"Creemos que en febrero no debiera cambiar la tendencia (positiva). Creemos que va a ser una buena temporada la de este verano. Y evidentemente que en febrero toman más vacaciones los chilenos, lo que no significa que turistas argentinos no sigan llegando. Al contrario, creo que va a haber todavía importantes flujos de turistas argentinos, por el tema del turismo de compra", proyectó Máximo Picallo, de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga).

Más de 8 horas de espera y 7 kilómetros de fila para poder cruzar a Chile. Gentileza Gendarmería. Filas de argentinos para cruzar a Chile por Los Libertadores Gentileza Gendarmería Nacional

Por su lado, Carlos Orrego Torrico, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de La Serena, declaró que "tenemos altas expectativas de que sigan llegando. Es importante que se vayan cumpliendo un poco las expectativas que tenemos, porque siempre hemos promocionado enero, pero ahora febrero también es una alternativa para el turista argentino. Yo creo que debemos estar en un 85% o 90% de ocupación en las primeras semanas de febrero".

Mientras que la presidenta ejecutiva de Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, explicó: "Este balance preliminar del verano nos permite tener una perspectiva positiva para febrero y también para lo que será el resto del año, período en el que esperamos iniciar el proceso de expansión de la actividad turística incrementando las cifras a nivel interno y superando los 6 millones de visitantes internacionales".