En Chile afirman que los turistas argentinos podrían cambiar una tendencia histórica en febrero

En la región de Valparaíso, que incluye la ciudad de Viña del Mar -favorita de los mendocinos-, la ocupación hotelera se mantuvo, en promedio, cercana al 67% durante enero, según información entregada por la Cámara Regional de Comercial de Valparaíso. Mientras en la ciudad de La Serena (Coquimbo), trepó al 72%. En esta zona también fue notable aumento de turistas argentinos, en su mayoría de San Juan, con un 30% más de cruces por el paso Agua Negra en comparación a enero de 2024.

En tanto, la Patagonia chilena fue la favorita para los turistas europeos y estadounidenses.

Argentinos no cesan sus viajes a Chile en febrero

La apuesta está depositada en el recién iniciado mes de febrero, típico para las vacaciones de los chilenos. Sin embargo, en este 2025, los argentinos podrían cambiar la tendencia histórica y ser nuevamente los protagonistas de las playas, a pesar de la vuelta a clases pautada para el 24 de febrero y otras actividades laborales. Es sabido que muchos argentinos aprovechan la conveniencia cambiaria para hacer las compras escolares y de indumentaria.

"Creemos que en febrero no debiera cambiar la tendencia (positiva). Creemos que va a ser una buena temporada la de este verano. Y evidentemente que en febrero toman más vacaciones los chilenos, lo que no significa que turistas argentinos no sigan llegando. Al contrario, creo que va a haber todavía importantes flujos de turistas argentinos, por el tema del turismo de compra", aventuró Picallo.

Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos) Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos)

Además, Carlos Orrego Torrico, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de La Serena, indicó que "tenemos altas expectativas de que sigan llegando. Es importante que se vayan cumpliendo un poco las expectativas que tenemos, porque siempre hemos promocionado enero, pero ahora febrero también es una alternativa para el turista argentino. Yo creo que debemos estar en un 85% o 90% de ocupación en las primeras semanas de febrero".

Por ahora, el paso Cristo Redentor, principal corredor bioceánico que une Mendoza con Valparaíso, llegó a tener cuatro horas de demora en el complejo Los Libertadores durante el primer lunes hábil de febrero. En cifras de pasajeros, reuniendo ida y vuelta, más de 34 mil personas circularon por el sistema internacional sólo el fin de semana pasado, según los datos de Gendarmería Nacional.