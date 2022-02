En Chile anuncian un paro nacional de aduaneros que volvería a complicar el paso de camiones

Después de llegar a un acuerdo y dar luz verde para que los camiones de carga puedan ingresar a Chile, la conciliación entre los transportistas argentinos y los aduaneros chilenos daría marcha atrás y complicaría nuevamente la situación. Es que medios del vecino país confirmaron que, tras una asamblea realizada el lunes, “los trabajadores de Aduanas decidieron realizar un paro nacional debido a la flexibilización del protocolo por Covid-19 en los pasos fronterizos”.

Así lo aseguró el diario El Mercurio, lo que genera preocupación de este lado de la frontera, ya que la medida podría volver a dejar miles de transportistas varados. La noticia se replicó en otros portales de noticias chilenos.

“No nos han comunicado nada y lo único que tenemos son trascendidos”, advirtió el presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), Daniel Gallart, y aseguró a Los Andes que, de ser cierto, “se complicaría nuevamente el paso, no solamente el de Los Libertadores sino todos, e inclusive los aeropuertos y los puertos”.

Tras días de conflicto y miles de camioneros varados, las autoridades argentinas y chilenas habían llegado a un acuerdo el sábado por la tarde, “y el domingo ya empezaron a circular camiones, aunque con algunas dificultades porque llevaban muchos días varados y había que hacer PCR nuevos”, detalló Gallart.

Esa fue una de las medidas establecidas en el nuevo acuerdo y uno de los fundamentos que motivó el paro nacional ya que, según los medios chilenos, “los aduaneros denuncian que se está dejando ingresar al país a transportistas con PCR negativo con más de 72 horas de antigüedad”, además de considerar insuficiente que sólo se realicen exámenes de antígeno aleatorios a los conductores.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

Por ello, elevaron las quejas al gobierno chileno, alegando que “cambiar la estrategia de testeo y fiscalización de la enfermedad pone en riesgo la salud de los trabajadores”. A su vez, el presidente del gremio, Mauricio Soudre, afirmó que las medidas adoptadas por el gobierno se tomaron “producto de las presiones de los camioneros argentinos”.

Daniel Gallart respondió a dichas acusaciones y dijo: “Yo lo tomaría con suma precaución y moderación porque acá no se ha tratado de presionar a nadie sino que se ha tratado de resolver un problema”.

Además, el referente de los propietarios de camiones de Mendoza manifestó su opinión de cuál fue el centro del conflicto en el paso: “El gobierno de Chile, por presión precisamente de un paro aduanero en base a unos contagios, impuso una medida que, por un lado, no se la comunicaron a nadie, violando todos los acuerdos existentes. Y por otro lado, no tenían capacidad para hacerla cumplir porque impusieron una medida de testeos del 100% y la capacidad que tenían no estaba adecuada al flujo del caso, y ese fue el problema de fondo”.

Pese al fuego cruzado, Gallart pidió “bajar los decibeles y el tono de los discursos porque no sirven para nada”, ya que “todos necesitamos seguir trabajando”.

Ante el aviso del paro nacional de aduaneros chilenos, el referente de Aprocam insistió en que “lo importante es que el paso está funcionando, y no importa si uno lo toma como presión de un lado o del otro, lo bueno es que había un conflicto y se pudo solucionar. Como estaba planteado, no podía funcionar”.