En carrera: el mendocino que desde Andorra busca convertirse en atleta de élite

A sus 30 años, el mendocino Valentín Romero combina su trabajo como entrenador físico en un gimnasio privado con una intensa rutina de entrenamientos. Su meta es clara: convertirse en atleta profesional como corredor de ultra trail y vivir de este deporte que lo apasiona, en Andorra.

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Técnico superior en preparación física, Romero encontró en Andorra un escenario ideal para desarrollar su carrera . No solo pudo convalidar su título obtenido en Argentina, sino que también se instaló en un entorno reconocido mundialmente por sus montañas, senderos y competencias de alto nivel.

“Este país me da la posibilidad de entrenar y competir en las grandes ligas de mi deporte”, resume.

Actualmente reside en Encamp, una de las principales parroquias del Principado, integrada por los núcleos urbanos de Encamp y Pas de la Casa. Ahí combina un entorno de alta montaña, historia románica y acceso directo a las pistas de esquí.

En ese lugar encontró las condiciones que buscaba para seguir creciendo como corredor de ultra trail, una disciplina que comenzó a practicar de manera más intensa en 2020 , durante la pandemia, y que lo llevó dos años después a integrar la selección argentina.

Tras ese crecimiento deportivo, en 2022 tomó la decisión de emigrar a Europa para continuar desarrollando su carrera. “Acá tengo un equipo, un entrenador que es un crack y que lleva atletas de élite”, destaca. Para él, contar con ese entorno profesional fue determinante para seguir creciendo y proyectarse a un nivel competitivo cada vez más alto.

Valentín Romero - Competición campeonato Argentino 2025 - Bariloche - 5° mejor Argentino en Ultra Distancia Competición campeonato Argentino 2025 - Bariloche - 5° mejor Argentino en Ultra Distancia Gentileza Valentín Romero

Una vida entre el trabajo y el deporte

La rutina de Valentín gira casi por completo alrededor de su intensa actividad deportiva. Trabaja entre cuatro y siete horas por día, entrena alrededor de dos horas diarias y organiza cada aspecto de su vida en función de sus objetivos competitivos. “Prácticamente todas mis decisiones son en base a mi deporte. Mi trabajo, mis horarios y mi estilo de vida están pensados para rendir mejor”, explica.

Fuera de los entrenamientos lleva una vida tranquila. Disfruta compartir momentos con amigos, ir al cine, esquiar durante el invierno o simplemente quedarse en casa descansando después de largas jornadas de actividad.

La adaptación al nuevo país fue rápida. Según cuenta, siempre tuvo facilidad para integrarse a nuevos entornos, aunque reconoce que hubo cambios significativos. Pasó de vivir a varias horas de la nieve en Mendoza a convivir diariamente con ella. “Es como vivir permanentemente en Las Leñas o Los Penitentes”, grafica.

Además, logró construir una red afectiva que le permitió sentirse acompañado lejos de su tierra natal. Comparte vivienda para reducir gastos y asegura haber formado una especie de familia junto a sus amigos más cercanos.

También destaca el vínculo especial que desarrolló con Ximena, una mujer que conoció durante sus primeros meses en Andorra y que le abrió las puertas de su hogar cuando más lo necesitaba. “Me hizo sentir como en casa. Me adoptó como un hijo más”, recuerda con gratitud.

A pesar de la distancia, mantiene un contacto permanente con su familia en Mendoza. Su padre Mario, su madre Daniela y sus hermanos (Gaspar, de 32 años y Daniela, de 28 años) siguen siendo un pilar fundamental en su vida. Entre ellos ocupa un lugar especial el recuerdo de Bruno, su hermano mayor, fallecido años atrás. “Lo tengo siempre presente”, afirma Valentín.

Valentín Romero, atleta mendocino en Andorra Valentín junto a sus padres Mario y Daniela en el aeropuerto cuando emigró en el 2022. Gentileza Valentín Romero

Un estilo de vida diferente

Vivir en Andorra también le permitió conocer otra realidad laboral y económica. Para Romero, una de las principales diferencias con Argentina está en la valoración profesional.

Según explica, el trabajo de un preparador físico recibe un reconocimiento económico muy superior al que suele encontrarse en Latinoamérica. “Si quisiera ganar en Argentina lo mismo que gano acá, tendría que trabajar muchísimo más y aun así sería difícil”, compara.

Otro aspecto que destaca es la seguridad. Para el mendocino, se trata de una de las características más sorprendentes del país europeo. “Podés caminar a las dos o cinco de la mañana y no pasa nada, no hay ladrones, no hay robos. Es un lugar donde la seguridad está al 100%”, sostiene.

Valentín Romero - Vuelta a las 3 Naciones entre amigos en Andorra, Francia y España - 150 km Vuelta a las 3 Naciones entre amigos: Andorra, Francia y España (150 km) Gentileza Valentín Romero

También valora el cumplimiento de las leyes laborales y el reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores. “El que trabaja está bien cuidado”, sostiene. Además, hace hincapié en la posibilidad de disfrutar del tiempo libre. Gracias a las cortas distancias, suele viajar ocasionalmente a España o Francia durante los fines de semana.

La ubicación estratégica de Andorra le permitió además conocer países como Alemania, Italia, Noruega y distintas regiones españolas. Sin embargo, aclara que no viaja por turismo constantemente. “Viajo cuando realmente lo necesito o cuando mi deporte me lo demanda”, explica.

Valentín Romero - Competición de 63km - Fue su primera victoria en Europa Competición de 63km. Fue su primera victoria en Europa. Gentileza Valentín Romero.

No todo es perfecto. Romero reconoce que Andorra también tiene limitaciones. Considera que la vida social es más reducida que en grandes ciudades y que la oferta cultural puede resultar escasa. “Hay momentos en los que parece una burbuja. A veces se vuelve muy monótono porque no hay tantas cosas para hacer”, señala. Y agrega que no hay tantas propuestas teatrales y espectáculos. “Te aburrís porque no hay muchas cosas que hacer. Imagínate que vivimos en un país donde hay un solo cine para 90.000 personas”, remarca Valentín.

Por eso asegura que el país no es para cualquiera. “Andorra es un país de montaña, que si no te gusta la montaña y en invierno no te gusta esquiar, es difícil vivir en Andorra o que te guste, porque te encierra demasiado”, admite.

Valentín Romero - Un social Run que organice con el gimnasio que trabajó 2025 Un social Run que organice con el Gimnasio que trabajó en 2025 Gentileza Valentín Romero

El sueño de llegar a la élite

La gran motivación de Valentín sigue siendo el deporte. Su objetivo es alcanzar un nivel que le permita vivir exclusivamente de las competencias y contar con el respaldo de patrocinadores.

“Mi proyecto más fuerte es dedicar la mayor parte de mi vida a este deporte y conseguir sponsors que me permitan enfocarme solamente en entrenar, competir, comer y descansar”, explica.

El crecimiento internacional del trail running alimenta sus expectativas. Considera que existen cada vez más marcas interesadas en apoyar atletas y cree que tiene el nivel suficiente para acceder a oportunidades importantes. “Yo sé dónde estoy parado, yo sé cuál es mi nivel, yo sé que puedo llegar a conseguir algún sponsor, no sé si a nivel económico, pero sí por lo menos de que me vistan, de que me paguen carreras, de que me cubran todo lo que es un gasto de competición, etc”.

Además de entrenar y competir, trabaja en fortalecer su presencia en redes sociales para desarrollar su marca personal como deportista. Entiende que la visibilidad es una herramienta clave para captar la atención de potenciales patrocinadores.

4 - Valentín haciendo Skimo. Valentín haciendo Skimo Gentileza Valentín Romero

Su futuro está en Andorra

Cuando piensa en el futuro, no duda. Se imagina construyendo su vida en Andorra, formando una familia y continuando ligado al deporte. “Argentina va a ser siempre mi país, pero hoy siento que Andorra es mi hogar”, afirma.

A más de tres años de haber dejado Mendoza, Valentín Nicolás Romero sigue apostando por el mismo sueño que lo llevó a cruzar el océano. Un sueño construido entre montañas, kilómetros de entrenamiento y sacrificios cotidianos.

Y mientras continúa persiguiendo la meta de convertirse en un atleta de élite, mantiene intacta la convicción que guía cada una de sus decisiones: “Mi vida es el deporte y todo lo hago por el deporte”, concluye.