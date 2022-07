En agosto comenzará el nuevo bachiller profesional en Mendoza

Seis escuelas secundarias de Mendoza comenzarán a implementar una nueva propuesta académica orientada a lograr una rápida salida laboral, sin que sean escuelas técnicas. Se trata de un Bachiller Profesional que sumará a la educación básica una formación especializada que apunte a la inserción en el mundo del trabajo. Se trata de una prueba piloto que desde la Dirección General de Escuelas (DGE) esperan iniciar a fines de agosto y que se da en el marco de una estrategia de esta índole a nivel nacional.

En esta prueba piloto, se crearán 11 comisiones que incluyen unos 150 alumnos. Ya se iniciaron las entrevistas con los interesados y están seleccionadas las escuelas. A nivel nacional se avanza con la propuesta en 500 instituciones.

La Educación Secundaria Profesional, otorgará un título de nivel secundario juntamente con la certificación de un trayecto de Formación Profesional Inicial en un determinado sector. Serán tres:

“Bachiller profesional especializado en el sector profesional de la Energía Eléctrica”, que dará certificación profesional como Electricista en Inmuebles e Instalador de sistemas eléctricos de energías renovables.

“Bachiller profesional especializado en el sector profesional de Informática – Software y Servicios informáticos”, con certificación como Programador.

“Bachiller profesional especializado en el sector profesional de Gastronomía”, con certificación de Panadero y Cocinero.

Quiénes pueden acceder

Carlos Daparo, director de Educación Técnica y Trabajo, explicó que muchos alumnos tienen trayectorias débiles e incluso abandonan las escuelas técnicas porque no pueden sostener la mayor carga horaria que tienen. Por eso, se ha pensado, para este grupo específico esta propuesta que no tendrá esa mayor demanda. Aunque no saldrán como técnicos facilitarán la vinculación con el mundo laboral, justamente una de las fortalezas de la escuela técnica.

“De 10 chicos que abandonan el sistema técnico 4 lo hacen por cuestiones horarias, por lo que demanda, quieren ser técnicos pero no se los permite el horario y muchos de esos chicos se van del sistema, para ellos estamos generando una propuesta secundaria”, explicó. Señaló que podrán acceder quienes hayan abandonado el cursado en una escuela técnica o estén cursando con dificultades, a quienes se les propone el cambio de institución.

La prueba piloto se hará con estudiantes de 1ero a 3er año, en condición de “permanecedores” (trayectorias debilitadas y/o interrumpidas) de escuelas dependientes de la mencionada dirección que se seleccionen. Los mismos deben tener entre 15 y 18 años de edad.

Además, pueden incorporarse en el primer nivel estudiantes de Secundarias Orientadas en la misma condición.

Cómo se hará

Daparo detalló que se trabajará en el mismo horario, con 5 docentes y una comisión máxima de 15 alumnos. Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios serán reorganizados conforme a la trayectoria de formación profesional. En este marco, se propone un recorrido de formación y profesionalización en cuatro niveles o años como máximo.

Desarrollan los saberes desde módulos y no disciplinas, esto supone articularlos e integrarlos a partir de las situaciones problemáticas propias del campo profesional y sobre la base de ejes temáticos o problemáticos acordes con el contexto social-cultural, productivo, científico tecnológico a nivel regional y nacional.

El director dijo que se está preparando la estrategia ya que los docentes tienen que hacer una planificación integrada, mientras que además los alumnos tendrán una propuesta personalizada.

Escuelas que tendrán el bachiller profesional

La propuesta incluye escuelas del Gran Mendoza, zona Este y zona Sur.

Serán parte de esta nueva alternativa las escuelas Álvarez Condarco, Miguel Pouget, Capitán Manzotti, Presidente Nicolás Avellaneda, José de San Martín, Antonio Di Benedetto y Profesor Ángel Cervera.