Nuevos contextos comunicativos: una excusa para enseñar a leer y comprender

Horas y horas de contenido. ¿Qué hace que estos espacios sean tan atractivos para niños y adolescentes? Allí no solo consumen entretenimiento. También socializan, aprenden códigos, reconocen voces, siguen relatos, interpretan gestos, participan de conversaciones y construyen formas de pertenencia.

El streaming no es “televisión por internet”. Su lógica comunicativa es totalmente distinta. Mientras la televisión tradicional organiza una escena de emisión más vertical (alguien habla, muchos miran), el streaming propone un punto de encuentro, donde todos comentan, reaccionan, preguntan, corrigen, aportan, celebran, discuten. En este sentido, estos canales son una experiencia más cercana, fragmentada e interactiva. El chat no es un accesorio: muchas veces es parte del contenido. El streamer no solo informa o entretiene; construye presencia, comunidad y conversación.

Eso explica, en parte, por qué estos formatos atraen tanto a niños y adolescentes: el streamer es alguien que comparte sus códigos y los seguidores son parte activa en esa construcción colectiva.

Diversos estudios del último año (el Pew Research Center, en EEUU o en nuestro país, el informe Kids Online de Unicef/Unesco) revelan la masividad de estas prácticas: más de un 80% de los adolescentes usan YouTube diariamente, tal vez la plataforma más popular para este tipo de contenidos, pero no la única. Los jóvenes escuchan podcasts; juegan videojuegos online en grupo; siguen influencers en distintas redes sociales, es decir, viven inmersos en un ecosistema tecnológico múltiple que les ofrece muy variadas opciones.

El dato más interesante no es que muchos chicos quieran ser streamers, youtubers o creadores de contenido sino qué revela ese deseo. En muchos casos, expresa una transformación del imaginario cultural y laboral: producir contenido, hablarle a una comunidad, tener una voz pública, generar una audiencia y ser reconocido por lo que se hace en línea aparece como una posibilidad cercana. Antes muchos chicos soñaban con ser conductores de televisión, músicos, futbolistas o actores. Hoy algunos sueñan con tener un canal, una comunidad y una voz propia, y si bien no todos logran la fama, quien quiere intentar, no encuentra muchos impedimentos.

Hablar no es comunicar

Sin embargo, como toda situación comunicativa, estos formatos también requieren aprendizajes. Comunicar bien en un entorno digital exige mucho más que prender una cámara o hablar ante un micrófono. Requiere organizar ideas, sostener un hilo, interpretar a la audiencia, elegir palabras, argumentar, narrar, escuchar, responder, verificar información, regular la exposición, respetar a otros y comprender el contexto en el que se habla.

Allí aparece una oportunidad educativa enorme. Los nuevos contextos comunicativos pueden ser una excusa potente para enseñar a leer y comprender. No para reemplazar la lectura de textos por el consumo de videos, sino para tender puentes entre lo que los chicos ya hacen fuera de la escuela y lo que necesitan aprender dentro de ella. ¿Qué habilidades lectoras, comunicativas y críticas podemos enseñar a partir de estos formatos?

Preparar un stream con los estudiantes puede convertirse en punto de partida para trabajar comprensión oral, lectura crítica y producción escrita. Se puede analizar cuál es el tema central, qué postura sostiene el conductor, qué argumentos utiliza, qué datos presenta, qué emociones busca provocar, qué rol cumple el chat, qué información falta, qué fuentes aparecen y qué diferencias hay entre opinión, dato, interpretación y rumor.

A partir de estos contextos atractivos, es posible enseñar estrategias concretas de comprensión lectora:

Anticipar: observar título, imagen, tema o presentación del contenido y formular hipótesis sobre lo que se va a tratar.

Identificar ideas principales: distinguir el tema central de los comentarios secundarios, ejemplos o digresiones.

Formular preguntas: aprender a preguntar qué dice, por qué lo dice, desde dónde lo dice y con qué intención.

Inferir: reconocer información implícita, tonos, gestos, supuestos y sentidos no dichos explícitamente.

Reconocer propósito comunicativo: diferenciar si un contenido busca informar, entretener, convencer, vender, emocionar o instalar una posición.

Distinguir hechos de opiniones: separar datos verificables de valoraciones personales.

Evaluar fuentes: preguntarse de dónde sale la información, quién la produce y con qué intereses.

Resumir: reconstruir el contenido con palabras propias, jerarquizando lo importante.

Comparar formatos: poner en diálogo un stream, una noticia, una entrevista, un hilo de redes y un texto expositivo sobre el mismo tema.

Argumentar: construir una opinión propia, fundamentada y clara, después de analizar distintos materiales.

La clave está en invitarlos a no quedarse en la fascinación por el formato. Que algo sea atractivo no significa que sea comprensible, ni que promueva por sí mismo pensamiento crítico. A veces realmente ni siquiera comunica una idea. Vivimos en tiempos de sobreabundancia discursiva vacía de sentido y es necesario enseñar a analizar lo que se lee, lo que se escucha, lo que se ve. Enseñar a construir sentido. La comprensión necesita enseñanza explícita. Por eso resultan necesarios espacios de formación de lectores con base lúdica, donde el juego no sea un adorno sino una estrategia pedagógica. Propuestas en las que leer, mirar, escuchar, conversar, resolver desafíos, producir contenidos y tomar decisiones formen parte de una misma experiencia.

Formar lectores comprendedores en contextos de multialfabetización

La evidencia muestra que para formar lectores que tengan herramientas para construir sentido a partir de la lectura, no solo de textos, no solo lineales, sino también de recursos de distintos lenguajes, es clave diseñar espacios donde se trabajen estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura; donde se integren textos narrativos, informativos, audiovisuales y digitales; y donde los progresos puedan medirse con indicadores claros. Medir no significa reducir la lectura a números. Significa acompañar mejor. Saber si un estudiante logra identificar la idea principal, si puede hacer inferencias, si mejora su vocabulario, si distingue información relevante, si formula preguntas más profundas o si puede argumentar con mayor claridad. Las métricas, cuando se usan bien, no etiquetan: orientan al docente (mediador, formador en lectura y comprensión) y permiten tomar decisiones.

Formar lectores hoy implica reconocer que los chicos ya leen muchos signos, pantallas, gestos, comentarios, imágenes y fragmentos. Pero también implica enseñarles a leer mejor: con profundidad, con criterio, con atención y con responsabilidad. Los nuevos formatos comunicativos pueden ser una puerta de entrada. La tarea educativa es convertir esa entrada en camino.

Porque comprender no es solo entender un texto impreso. Comprender es construir sentido en un mundo donde la información circula en múltiples lenguajes, velocidades y plataformas. Y en ese mundo, enseñar a leer sigue siendo una de las formas más necesarias de enseñar a pensar.

La autora es especialista en innovación educativa.