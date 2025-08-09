En Aconcagua Radio dieron detalles de estafas en alquileres y alertaron por falsas publicaciones en redes

Las estafas en alquileres se multiplican en Mendoza y tienen como principal escenario las redes sociales . Según informó Yamil Viscarra, miembro del Colegio Inmobiliario de Mendoza , la mayoría de estos fraudes se detectan en Facebook y en el Marketplace, donde delincuentes publican propiedades inexistentes o con fotos robadas.

“Esta gente opera desde un perfil, se hacen pasar la mayoría por dueño directo, presentan una propiedad con las tres B: buena, bonita y barata, con un montón de bondades y un precio accesible, pocos requisitos… algo posible para el inquilino que está apurado y se entiende”, señaló Viscarra.

Uno de los casos que más llamó su atención fue un supuesto alquiler en Potrerillos: “Era, no sé, los Alpes suizos en verano. Había hasta gas natural en una parte de Potrerillos donde no hay. Ofrecían 12 mil pesos por día. Lo investigamos y sí, son estafas de acá a la China”.

El mecanismo suele repetirse: el estafador genera confianza a través de WhatsApp y, antes de concretar la visita, solicita un pago para “reservar” la propiedad. “Trabajan de apuro al inquilino pidiéndole un depósito para congelar y reservar la oferta. Es increíble porque ya no son 10 mil pesos, te piden 100 mil, y si lo hacen con diez personas por día… imaginate”, advirtió.

Viscarra subrayó que este tipo de pedidos no ocurre en una operación formal: “Con una inmobiliaria no pasa. Nosotros no pedimos señal ni adelanto sin que el interesado haya visto la propiedad. No podemos tomar algo sin que vos lo hayas visto”.

La desesperación y la falta de oferta en algunos segmentos del mercado facilitan el accionar de los delincuentes. A esto se suman requisitos abusivos en algunos alquileres legítimos. “Te piden garantes con bono de sueldo que triplique el valor del alquiler. Hoy en día nadie quiere ser garante. Por eso el Colegio está trabajando con empresas de seguros de caución, que van a venir a reemplazar las garantías tradicionales y a no molestar a nadie”, explicó.

En cuanto a los valores, Viscarra advirtió sobre la disparidad de precios: “Ves una casa de 45 años, patio destrozado, cochera que se cae a pedazos, 600 mil pesos; y después un complejo moderno, dos habitaciones, patio interno, a 500 mil. Lo que está fuera de mercado, por suerte, no se está alquilando”.

Antes de cerrar, el representante del Colegio Inmobiliario repasó las claves para no caer en una estafa:

Corroborar que el perfil de Facebook no sea reciente y tenga interacciones reales.

Comparar la foto de perfil con la del DNI al momento de la visita.

Verificar la dirección en el mapa y, de ser posible, consultar a vecinos.

Pedir al supuesto dueño la escritura y los impuestos del inmueble.

No transferir dinero sin antes visitar la propiedad y recibir comprobante con firma y DNI.

“Lo importante es que esto se puede denunciar. Si uno ve algo sospechoso o fue estafado, se puede hacer la denuncia en Fiscalía o por la web. Realizar contratos con un corredor inmobiliario le da al inquilino un respaldo profesional, con seguridad jurídica y cláusulas no abusivas. Pero, principalmente, no enviar dinero antes de ver la propiedad”, concluyó Viscarra.

