En Aconcagua Radio Daniel Kostzer habló acerca de la Argentina actual: "Tiraron la economía a los tiburones"

“Tenemos un presidente que proclama una especie de anarco-capitalismo, como no lo hace nadie, pero implementando políticas represivas, conservadoras y retardatarias, como algunas ultraderechas que han ganado lugares en Europa: Orbán en Hungría, Vox en España o Meloni en Italia”, sostuvo el economista.

En cuanto a la democracia y las nuevas generaciones, Kostzer fue contundente: “La democracia le dio poco a los que tienen menos de 40 años”. Y explicó: “Los que vivimos la dictadura entendíamos que ya la democracia era como vivir una especie de estado de gracia. Pero eso tiene un límite. Cuando los jóvenes no acceden a un trabajo estable, a un salario digno, a la posibilidad de formar una familia o de independizarse, se rompe ese contrato”.

Sobre el debate cultural y económico en torno al trabajo juvenil, el economista fue claro: “Hay una especie de presunción o mitología que habría que explicar. El hecho concreto es que los jóvenes no tienen en este momento oportunidades para tener trabajos estables. Y no es solo un fenómeno argentino: también pasa en Europa”.

Según Kostzer, incluso personas altamente calificadas no logran insertarse: “Recibimos aplicaciones de gente con dos maestrías y trabajos publicados que no consiguen un trabajo estable. Es una cuestión transversal a cualquier sector de la sociedad”.

En ese marco, enfatizó la necesidad de regular el nuevo escenario laboral: “Hay una desregulación, una ley de la selva, en el espectro de la economía de plataformas. Por eso es tan importante la discusión actual en la Organización Internacional del Trabajo para que el uso de la tecnología no pase por encima de los derechos laborales”.

El especialista también cuestionó la idea de que los jóvenes no valoran el empleo formal. “Como en el caso de los trabajadores en negro, cuando uno les pregunta, te dicen: ‘No tuve otra opción’. Si les dieran elegir entre un trabajo con seguro de salud, vacaciones pagas y jubilación, eligen eso”.

Respecto del vínculo entre trabajo e identidad, Kostzer fue categórico: “El trabajo define la persona. Uno puede haber estudiado mucho, pero si no trabaja de eso, no es eso. Uno no puede decir ‘soy músico’ si solo toca en el living de su casa. El trabajo también es realización”.

En otro tramo, reivindicó la reciente definición en la OIT del concepto de “salario vital”: “El salario necesario para tener un nivel de vida socialmente aceptable, que trascienda la mera supervivencia”.

En relación a las condiciones del mercado laboral argentino, Kostzer apuntó contra uno de los mitos más repetidos por los sectores empresarios: “Los juicios laborales no son el problema. La mitad de ellos son por accidentes de trabajo, y de la otra mitad, dos tercios son por indemnizaciones mal liquidadas”. Y agregó: “En general, los empleadores contratan esperando encontrar lealtad, no para despedir. Si una empresa quiebra por un juicio laboral, o tenía un mal asesor o está mintiendo”.

También se refirió a los cambios en la gestión empresarial y la cultura organizacional: “Hay empresas que entienden mejor estas cosas. El salario emocional importa. Cosas como el home office, permitir faltar en el cumpleaños o llegar tarde por el primer día de clases del hijo, generan compromiso. La lealtad de los trabajadores se gana”.

Consultado sobre la necesidad de una reforma laboral, Kostzer no dejó lugar a dudas: “Nunca puede significar menos derechos. Algunos están congelados hace más de 100 años, como la jornada de 8 horas. No se trata de quitar derechos sino de adaptarlos sin retroceder”.

Al cierre de la entrevista, el economista analizó el panorama cambiario actual y el rol del ministro Luis Caputo. “Yo esta película ya la vi varias veces: Lanusse, Martínez de Hoz, Menem… Cada vez que se utiliza el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, con salarios pisados, una parte de la población disfruta y el resto sufre. Eso siempre termina mal”.

Criticó duramente el relato oficial: “El dólar no flota. Lo están sujetando con medidas que distan mucho del liberalismo que pregonan”, y advirtió que los grandes fondos ya están replegando sus apuestas en el país: “JP Morgan y Pimco ya le picaron el boleto a Caputo. Esperan la devaluación para volver”.

La advertencia final no deja lugar a interpretaciones: “Con la devaluación va a volver a acelerarse la inflación, y no cualquier inflación: la de la comida, la de la energía, la de los productos que constituyen la canasta básica. Tiraron la economía a los tiburones”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.