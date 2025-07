En Aconcagua Radio piden jury contra Sebastián Sarmiento por "reiteradas" decisiones que "vulneran derechos"

La preocupación central radica en casos de alto impacto público, como el que involucra a la familia Peláez. Según Ambrosini, el delincuente que terminó con la vida de Peláez "no tendría que haber estado en libertad, ese era el problema, porque estaba con cumpliendo una condena de 11 años y 7 meses por también uno el mismo hecho que termina con la vida Peláez, un homicidio en ocasión de robo." El diputado fue enfático al señalar que, según el Código Penal, "no se puede [...] prohíbe o o o o habilita la posibilidad de libertad condicional ante esos delitos." A esto se suma que "los informes técnicos no daban para que el señor Pereira", el delincuente, "tendría que haber estado en prisión."

Ante este panorama, la pregunta recurrente es: "¿En qué se basa Sarmiento para darle la libertad condicional si vos nos estás diciendo que el código no lo permite? ¿Y quién controla Sarmiento?" Franco Ambrosini explicó que la vía de control es la apelación de esas resoluciones, pero que en la instancia de ejecución penal, "las víctimas [...] no quieren saber más nada, imagínense una víctima enfrente dando una audiencia en el cual el delincuente que mató en este caso a los Peláez, al padre de Peláez, le están dando la [...] una posible libertad. No tiene tal la víctima, no se quiere encontrar con el delincuente."