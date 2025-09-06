Emitieron miles de pasaportes defectuosos: los documentos fueron emitidos con fallas y piden su devolución

Se emitieron miles de pasaportes defectuosos en Argentina por parte del Registro Nacional de las Personas ( Renaper ). Fueron entregados por el consulado argentino de San Pablo a argentinos que residen en el exterior. Fuentes del Gobierno confirmaron que se trató de un “incidente” con la tinta y que tal error afecta a quienes quieren viajar, porque es detectado por el escáner de los aeropuertos.

Milei suspendió su visita a Las Vegas para ver a Fátima y viajó directo a Los Ángeles: los motivos

La Provincia fijó nuevas condiciones para las apps viajes de pasajeros: cuáles son

Ante lo sucedido, el Consulado envió un correo a los argentinos que habían recibido este pasaporte defectuoso pidiendo su devolución a la oficina diplomática. Tal error podría comprometer la seguridad del pasaporte argentino que hoy permite viajar sin visa a al menos 170 países .

Fuentes del gobierno del actual presidente Javier Milei, en diálogo con el diario LA NACIÓN, aseguraron que se trató de un "indicente" causado por “una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, que ha sido la proveedora exclusiva de las máquinas durante los últimos 12 años ”.

Expresaron el peligro de esta falla ya que es “ invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios”.

Desde Renaper indicaron que :“Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes. Desde hace varias semanas, la situación se encuentra resuelta , y la producción continúa con normalidad”.

Además agregaron: “El Renaper, en coordinación con Migraciones y Cancillería, trabajó para que, en caso de detectarse alguna anomalía en la medida de seguridad del pasaporte, se pueda advertir que se trata de un pasaporte legal emitido por el organismo, garantizando así el tránsito del ciudadano y notificando sobre la reposición del ejemplar”.

La cantidad de casos aún se desconoce y también podría afectar a los argentinos que viven en el país.

image.png La cantidad de casos aún se desconoce.

Cómo reconocerlo

El Renaper informó que los pasaportes con fallas corresponden a la serie “AAL”, en los rangos AAL314778–AAL346228, AAL400000–AAL607599 y AAL616000–AAL620088. Si bien la irregularidad es indetectable a simple vista, no todas las libretas emitidas en esos números resultaron defectuosas, ya que los errores fueron aleatorios.

En los casos detectados en el exterior, el Consulado argentino en San Pablo envía un correo electrónico al ciudadano para solicitar la devolución del pasaporte y verificar su validez. De confirmarse la falla, se emite una nueva libreta.

Cuando el pasaporte fue entregado dentro del país, es el Renaper el que notifica directamente al titular para que lo devuelva y pueda ser revisado e impreso nuevamente.