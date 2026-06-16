Emiten alerta amarilla por explosiones de ceniza en un volcán chileno cerca de la frontera con Neuquén

Expertos detectaron emisiones desde el cráter activo y esperan nuevas explosiones de baja magnitud. ¿Qué riesgos existen para el territorio argentino?

Emiten alerta amarilla por explosiones de ceniza en un volcán ubicado cerca de la frontera con Neuquén

Este lunes 15 de junio, autoridades chilenas y argentinas elevaron una alerta amarilla tras detectarse actividad superficial en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la región del Ñuble, en el territorio chileno. Se trata del volcán ubicado en el puesto N°10 del ranking de riesgo en el país.

Según informó el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile, se registraron al menos cinco pulsos de material piroclástico originados desde el último cráter activo.

El Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) informó que la dispersión de este material se orientó preferentemente hacia el sureste y la actividad volcánica continuó con emisiones constantes en las últimas horas, principalmente gaseosas y provenientes del cráter activo.

Volcán nevados del Chillán Alerta amarilla por actividad en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán. Debido a que la última actividad del volcán se registró entre los años 2015 y 2022, los expertos esperan que se produzcan explosiones de baja magnitud a nivel del cráter activo, las cuales podrían afectar el entorno inmediato en un radio de 1 kilómetro. Los peligros asociados a este tipo de actividad consisten en eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos. Por otro lado, no se descarta la dispersión de ceniza a distancias mayores.

Qué riesgos existen para el territorio argentino A pesar de que se aumentó el nivel de alerta técnica a color amarillo, desde el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informaron que no se registra, por el momento, la presencia de ceniza volcánica en suspensión sobre la frontera entre Argentina y Chile, por lo que no existe, hasta la fecha, afectación alguna sobre la población en territorio argentino.

mapa complejo volcánico Las localidades más cercanas al volcán, ubicadas en territorio argentino se encuentran en la provincia de Neuquén. Maps Las localidades más cercanas ubicadas en territorio argentino se encuentran en la provincia de Neuquén en un radio entre 50 – 100 km de distancia desde el volcán. "Se continuarán con las tareas de monitoreo y cooperación conjunta con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile, al igual que con las autoridades locales y provinciales, y en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el marco de nuestro Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y se informará ante cualquier cambio", señalaron desde el Gobierno nacional.