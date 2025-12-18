Emesa abrió el concurso público del Parque Solar Municipal que se construirá en el exvertedero de Puente de Hierro
La electricidad generada alcanza para cubrir todos los servicios municipales, incluido el alumbrado público del departamento. Emesa está a cargo del proyecto, licitación y control de obra del parque solar municipal.
El 10 de febrero de 2026 a las 14.30 vence el plazo para presentar las propuestas de las empresas interesadas en construir el Parque Solar Guaymallén. La presentación se debe realizar en la sede de Emesa, Patricias Mendocinas 1285 de la Ciudad de Mendoza.
La potencia del Sistema Voltaico de Generación Distribuida será de aproximadamente 5,4 MW de potencia. Con esa generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales. “Es un parque solar para el autoconsumo, que va a generar la energía eléctrica que consume el municipio para funcionar y para la prestación de todos los servicios municipales, incluyendo la energía que consumimos para prestar el servicio del alumbrado público. Con esta iniciativa, Guaymallén será el primer y único municipio de la Argentina en contar con un parque solar de estas características, el más grande del país bajo el esquema de generación distribuida”, destacó Calvente.
Por su parte, Mauricio Pinti destacó “el trabajo articulado que estamos haciendo con el municipio para desarrollar un parque solar propio, el más grande del país, que va a autoabastecer con energía limpia el consumo que genera y de esa manera directamente bajar su huella de carbono”.
Por este convenio Emesa llevará adelante todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en marcha del parque solar, en un sistema de construcción «llave en mano», que una vez finalizada la obra la entregará a la Municipalidad de Guaymallén. “Nosotros ya hemos realizado anteproyecto con el INTI, el que nos permitió determinar la factibilidad técnica, factibilidad económica y las características principales del parque. El objetivo es que a fin de este mes o principio de noviembre tengamos ya el proyecto y los pliegos listos para iniciar el proceso licitatorio”.
Emesa tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos solares en la provincia: El Quemado, que actualmente construye YPF Luz, el del Pasip en Palmira y el Parque Solar Godoy Cruz.