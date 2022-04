El Zonda volvió tendencia a Miguel Flores, el personaje de Guillermo Francella en Granizo

El pronóstico del tiempo se cumplió y durante la tarde de este martes el viento Zonda bajó al llano y afectó gran parte de la provincia. Si bien las clases del turno mañana habían sido suspendidas tal como se informó ayer por la noche, el fenómeno atmosférico no dio novedades hasta las primeras horas de la tarde.

Esto motivó a que las clases para el turno tarde también fueran suspendidas debido a que el alerta por la presencia del viento era cada vez más irrefutable. No obstante, la comunidad educativa que no asistió a la escuela esta mañana aprovechó el tiempo para hacer y compartir ingeniosos memes sobre la pausa en las actividades a pesar de que a primera vista el tiempo no traía grandes inconvenientes.

La película 'Granizo' se transformó en memes por el descenso al llano del viento.

Así fue que comenzaron a circular por WhatsApp ingeniosos chistes sobre la ‘falsa alarma’ del turno mañana y una de las figuras que tomaron como disparador para las bromas fue Miguel Flores, el meteorólogo infalible que es interpretado por Guillermo Francella en la película Granzio.

Un meme asegura que “Miguel Flores me dijo que suspendiera”, con la imagen de José Thomas, el director General de Escuelas y el alusión a la suspensión de clases. Otro toma una captura de la escena de Miguel Flores frente al Obelisco y mirando su reloj: “Miguel Flores esperando que baje el Zonda”, asegura el chiste.

Otra humorada es un fragmento de la misma película en la que Flores le habla al pez ‘Osvaldo’: “Vos sabías Osvaldito que no iba a bajar?”, remata el chiste.

También aprovecharon la figura de ‘Bernardo’, el pronosticador de oficio que conoce Flores en su viaje a Córdoba y que no le escapa a ninguno de sus presagios atmosféricos.

Las bromas en torno a él giraron sobre la hora exacta en la que el Zonda tocó el llano: “A las 14.07 baja el Zonda en Mendoza”, dice un mene mientras que otro asegura que “Aunque el gobierno escolar no me tome en cuenta, vaya e informe a la gente que el Zonda bajará a las 16 en punto… Que se guarden en sus casas”, a lo que Flores le responde “Gracias don Norte, así será”, en alusión a las críticas del meteorólogo Federico Norte hacia las autoridades por no consultar a científicos previo a la suspensión de la actividad escolar.