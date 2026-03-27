El verano no se va en Mendoza: se vienen días con inesperadas máximas de hasta 35°

Mendoza tendrá un marcado ascenso de la temperatura durante los próximos días, con un fin de semana caluroso y condiciones mayormente estables, aunque con algunas señales de inestabilidad hacia el sur provincial.

Mendoza tendrá un marcado ascenso de la temperatura durante los próximos días, con un fin de semana caluroso y condiciones mayormente estables, aunque con algunas señales de inestabilidad hacia el sur provincial.

Para este viernes 27 de marzo se espera tiempo bueno, con cielo algo despejado y vientos leves del sudeste. La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima será de 15°C. En la cordillera, las condiciones se mantendrán con poca nubosidad.

El sábado 28 continuará la tendencia en ascenso, con una máxima de 32°C y una mínima de 16°C. Habrá nubosidad variable y vientos moderados del noreste, mientras que en la zona cordillerana persistirá el cielo poco nuboso.

El domingo 29 se presentará caluroso, con una máxima de 34°C y mínima de 17°C. Se prevé nubosidad variable y vientos leves del noreste. Además, hacia la tarde y noche podrían registrarse condiciones inestables en el sur provincial, aunque en la cordillera el tiempo seguirá mayormente despejado.

Para el lunes 30, el calor se intensificará aún más, con una máxima de 35°C y mínima de 18°C. Se mantendrán las condiciones de nubosidad variable y vientos leves del noreste, con inestabilidad nuevamente concentrada en el sur de Mendoza. En alta montaña, el cielo continuará con poca nubosidad.