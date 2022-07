El tuit viral que desató un “feroz” debate: ¿es correcto entretener a los chicos con el celular?

La crianza de los más chicos es un desafío diario para los padres y, sobre todo, si estos son primerizos. Las técnicas para entretener a los niños y niñas son variadas, desde juegos lúdicos hasta la utilización de la tecnología. Esta última genera una grieta entre progenitores. Hay quienes la avalan y otros que la cuestionan.

En las últimas horas, a raíz de tuit viral de la usuaria @Ivy_psico, ambos bandos se enfrentaron y comenzaron a explicar sus hipótesis y métodos de educación. La joven concretamente publicó:

Tuit viral

A partir de este mensaje, comenzaron a llegar cientos de respuestas de padres. Entre ellas, se encuentra la postura de la internauta Nadia Coronel. La mujer señaló que está a favor del uso de la tecnología en los más chicos y explicó: “Bueno no sé en qué afecta, la verdad mi hijo por medio de la tablet y laptop aprendió muchas cosas que hoy a su edad ni yo sabía, no ha perdido su inteligencia, es responsable con sus cosas y no tiene problemas de visión. Las usa desde los 3 años”.

Mari, otra usuaria, afirmó que siempre se debe acompañar y guiar a los menores: “Hay que leer más sobre procesos de aprendizaje y como razonan y van formando una visión de la realidad. No digo que dar tablets este mal, claro que la tecnología bien encaminada es útil pero debe tener restricciones”.

Una madre, salió al cruce y destacó que tiene “3 niños, 13 y 9 años, ni lo tienen ni lo tendrán, como mínimo hasta la universidad. Los padres no se dan cuenta del daño que hacen a los niños. Hoy puede q descansen pero mañana recogerán lo sembrado”.

Tecnología en los más pequeños ¿Cuál es el límite?

Gabriel fue tajante y sostuvo: “Decisión tan inteligente como no dejarlos aprender a leer y escribir hasta alguna edad. Criando analfabetos digitales”.

“Yo tengo 3 y nunca les di ni celular, ni tablet para entretenerlos. Ya tienen 15, 17 y 19. Se llama trabajo de padres que ya no quieren hacer porque están muy ocupados mirando sus propias pantallitas”, manifestó Andrea visiblemente enojada.

Por último, Marina explicó: “Yo tuve tres y no se los di, les di libros, y en las escuelas me obligaron a darles celular y tablet para sus trabajos y tareas, porque así es como se comunicaban y organizaban. Durante la pandemia los use para que aprendieran, estilismo, pintura, chino, francés, matemáticas, reposter”.

Qué sugieren los especialistas.

Qué dicen los especialistas

Ahora bien, en estos casos es oportuno recurrir a la ciencia y a las palabras de especialistas. Estos puedan guiar a los padres que tengan incertidumbres sobre la crianza de sus hijos.

Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y autora del libro “Ruidos en la Web”, explicó a Los Andes que desde su especialidad no se ha observado una relación de causa-efecto lineal y directo entre el uso (o abuso) de las pantallas y los comportamientos en la vida real.

De todos modos, la experta recomienda que los chicos hagan un uso limitado de las pantallas de acuerdo a cada edad. De 0 a 3 años aconseja evitar el uso de las pantallas. “Para promover las actividades motrices que una pantalla no permite y para fortalecer y promover el contacto con la realidad real antes que con la virtual”, explicó. A los 3 años la primera pantalla que se incorpora en la vida de los chicos es la televisión. “Pero siempre acompañados”, remarcó.

A los 6 se suma la tableta y la computadora. “Pero sin acceso a internet, con los juegos ya bajados”, aconsejó. A los 9 ya se incorpora la tableta y la computadora con acceso a internet siempre. “Con orientación por parte de los adultos”, aclaró.

A los 12 la última pantalla que se incorpora es el celular. ”Coincide con el fin de la primaria. El celular tiene sentido cuando el chico empieza a ganar en autonomía y está solo”, detalló. Asimismo aseguró que son recomendaciones pero que no significa que si no las cumplen van a haber determinadas consecuencias. “Ya que hay un montón de variables que influyen en cada caso”, aseguró.