El SUTE denunció que “cientos de docentes” no pudieron usar su abono pero la empresa y el Gobierno lo desmintió

Carina Sedano señaló que la DGE no pagó a las empresas de transporte el subsidio correspondiente y que por esto docentes y celadores “no pudieron viajar con su abono”. Desde el Gobierno escolar destacaron que no existe tal aporte. Por su parte, Servicios Públicos aclaró que fue un inconveniente de una empresa en la zona este y que no se le cobró al personal escolar.