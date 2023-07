El sentido saludo de cumpleaños de la hija de la mujer detenida en el caso Cacho Garay: “No queda otra que pagar injusticias”

Sandra Astudillo Staffolani cumple hoy, lunes, 59 años. No obstante, no es un cumple más ni del montón para la empleada legislativa, ni mucho menos un “feliz cumpleaños” como suele desearse en estas ocasiones. Y es que Astudillo Staffolani se encuentra alojada en el penal de mujeres de Cacheuta, cumpliendo con la prisión preventiva dictaminada por la Justicia y tras estar imputada como “coatura” de abusos sexuales denunciado por la cantante Verónica Macías (36), quien denuncia como principal agresor al humorista y artista Juan Antonio “Cacho” Garay.

El viernes pasado por la tarde, el juez Federico Martínez ordenó que Garay sea trasladado a la cárcel -estaba con prisión preventiva domiciliaria-, al tiempo que estableció que Astudillo Staffolani continuara en el complejo penitenciario ubicado en la zona de la precordillera lujanina.

Sandra Astudillo Staffolani fue imputada por abuso sexual como coautora y quedó con la misma imputación que Cacho Garay.

En las redes sociales, los saludos de cumpleaños y mensajes de apoyo hacia Sandra Astudillo Staffolani abundan en este día. Y uno de los más sentidos ha sido el de su hija, C.P. (según sus iniciales). Además, se suman los saludos de otros amigos y conocidos de la empleada de la Legislatura de Mendoza que le desean un feliz día, así como también que “esta pesadilla termine pronto”.

Vía Facebook, y compartiendo una foto donde se las ve a las dos juntas, la hija de Sandra Astudillo Staffolani -C.P.- le dedicó un sentido y conmovedor saludo a su madre.

“Feliz cumple para la mejor que puede existir. Ojalá pudiésemos pasarlo juntas y que hoy sea un día para festejar. Lamentablemente la vida nos sigue poniendo pruebas y no queda otra que pagar injusticias, pero estoy segura que falta poquito para el reencuentro y que la vida pone todo y a todos en su lugar”, escribió la joven en la publicación. “Te amo ma, codo a codo y tiempo al tiempo”, concluye la joven.

La publicación cuenta con una gran cantidad de reacciones y respuestas de amigos de Astudillo Staffolani, quienes le dedican palabras de apoyo y saludos a la mujer.

Por qué está imputada y detenida la mujer en la causa que tiene a Cacho Garay como protagonista

Juan Antonio “Cacho” Garay está acusado de 10 delitos en contexto de violencia de género, por los que arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel. En este contexto, la Justicia ordenó el viernes por la tarde que Juan Antonio “Cacho” Garay (68) siga detenido, pero en la cárcel.

El mismo magistrado determinó, además, que Sandra Astudillo Staffolani (quien cumple 59 años hoy) continuara en el penal para mujeres ubicado en Agua de las Avispas (Cacheuta). La mujer, que se desempeña como empleada administrativa en la Legislatura de Mendoza, está imputada como coautora de los delitos por los que está acusado Garay y la disposición del juez Martínez es que continúe en el lugar hasta tanto termine la investigación que la involucra en los abusos denunciados por Verónica Macías.

Sandra Astudillo Staffolani es ex reina vendimial de Tunuyán y presenció la audiencia donde se determinó que continuara detenida de forma virtual. Además, se le impuso un embargo a la mujer por 2,5 millones de pesos (mientras que el de Garay asciende a 5 millones de pesos).

Astudillo Staffolani fue detenida el 13 de junio y está imputada por “abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.

Garay en tanto, fue detenido el 12 de abril, tras ser denunciado por su ex pareja. La acusación contra el ex humorista contempla 10 delitos. Según consta en el expediente judicial, estos son: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”.

Al ordenar que los dos acusados continúen encarcelados mientras dure la investigación, el juez Martínez hizo lugar al pedido de la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet y de los defensores de Macías, los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.

Acusadora y querellantes habían solicitado la revocación de la domiciliaria del comediante por la cantidad de pruebas en contra, la alta pena que arriesga, el peligro de obstaculizar la investigación y el riesgo de fuga. En el mismo sentido se expresaron en relación a Astudillo, para quien habían solicitado la prisión preventiva.

Así las cosas, el juez desechó las posiciones de los defensores: Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz –por Garay-, quienes habían considerado que era extemporáneo el pedido de revocación; y del abogado Carlos Moyano, defensor de Sandra Astudillo, quien había pedido la libertad, o en subsidio, la domiciliaria para su clienta.

Verónica Macías, la expareja de Cacho Garay, que lo denunció por violencia de género.

Una por una, las agresiones que constan en el expediente

- Según la fiscalía de Delitos sexuales, en la noche del 5 de abril pasado, en la casa que Macías y Garay compartían en Luján, tras una discusión, el humorista habría tomado un arma de fuego, se la colocó en la cintura, dentro del pantalón, para luego apuntarle y decirle “te voy a matar”.

- El día 12 de abril de 2023, personal de la Unidad Investigativa de Luján de Cuyo practicó un allanamiento y secuestró una escopeta doble caño, y una escopeta Centauro, calibre 28; ambas periciadas por la División Balística Forense, de la Jefatura de Policía Científica, determinándose que son armas de fuego de uso civil aptas para la ejecución de disparos.

- El día 24 de junio, en otro allanamiento, se encontraron dentro de un equipo de música antiguo un revolver “Smith & Wesson” calibre 32 corto, considerada como arma de fuego de uso civil apta para la ejecución de disparos. Ninguna de las armas halladas se encontraba registrada en el Registro Nacional de Armas por lo que Garay no estaba inscripto como legítimo usuario.

- En diferentes episodios, acontecidos desde el año 2011 a la actualidad, en tres casas habitadas por la pareja en Luján, “Garay le habría exigido a Verónica Macías mantener relaciones sexuales contra su voluntad, e incluso en algunas ocasiones la obligó a ingerir fármacos tranquilizantes”.

- En fecha indeterminada, entre 2011 y 2013, se habrían producido los abusos por los cuales están imputados Garay y también Astudillo. La acusación sostiene que “Garay habría obligado a Verónica Macías en reiteradas oportunidades a mantener relaciones sexuales con él y Sandra Astudillo”. Cuando la víctima se negó, el hombre la habría obligado amenazándola con un arma que siempre tenía en la mesa de luz y además los dos acusados la habrían obligado a ingerir tranquilizantes.

- El primero de los abusos sexuales perpetrados por Garay y Astudillo habría sido en el año 2011, y Astudillo le habría realizado tocamientos a Macías en contra de su voluntad. Luego ambos habrían mantenido relaciones sexuales no consentidas. “Ante la conmoción de la víctima, Astudillo la habría tomado con fuerza del cabello, arrojándola al suelo y dándoles patadas, para luego tirarle un balde de agua, llevarla hasta la ducha y darle un zomit y un clonazepan”, sostiene la acusación.

- En otra ocasión, en 2013, los dos acusados habrían obligada a la víctima a mantener relaciones sexuales y ante la negativa, Astudillo le habría dicho: “Hay que matar a esta pendeja, me va a meter en un quilombo”. Entonces Garay habría apuntado un arma contra la cantante y le habría dicho: “No te vas a ir a ningún lado”.

- Según la denuncia, Garay habría filmado esas presuntas agresiones sexuales entre la víctima y los dos acusados, que se habrían concretado durante fines de semana, entre 2011 y 2013.

- Por otra parte, desde 2011 a la actualidad Garay habría sometido a su ex pareja a mantener relaciones grupales con otras personas no identificadas suministrándole medicación tranquilizante o estupefacientes.

- En marzo de 2023, Garay habría obligado a Macías a tener relaciones sexuales cuyas lesiones fueron constatadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense.

- En abril de este año el acusado la habría encerrado durante 8 horas, mientras él se ausentaba de la casa.

- Además, en 2011 la habría amenazado diciéndole: “Si hablás de algo de lo que te hago, te voy a matar”, “Si te vas de acá te voy a matar”. Por esa misma época, cuando ella le decía que era infiel, el humorista le habría apoyado en la cabeza a Macías un arma, diciéndole: “te vas a callar”.

- En abril le habría robado el pasaporte que Macías guardaba en un armario con candado.

- Por último, el 16 de mayo, Garay –ya con prisión domiciliaria en la casa de su hermana le habría mandado un mensaje por WhatsApp, rompiendo de forma virtual la prohibición de acercamiento.