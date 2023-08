El “Señor de los Pumas” lo hizo de nuevo: fotografían a dos ejemplares en Villavicencio por segundo día consecutivo

Con la misma frecuencia y naturalidad con que cualquier persona podría tomarle fotografías a su perro o a su gato –ya sea en el hogar, jugando en la plaza o disfrutando del momento al aire libre-, el guardaparques y fotógrafo Martín Pérez fotografía a pumas en la Reserva Natural Villavicencio.

Por cuestiones obvias no puede obligarlos a posar para TikTok ni Instagram, ni mucho menos ponerles ropa o accesorios como podría hacer cualquiera con sus mascotas. Pero el guardaparques y fotógrafo mendocino de 38 años ya ha perdido la cuenta de la cantidad de fotos que les ha tomado a estos imponentes felinos, uno de los habitantes más cautivadores de Villavicencio y que, además, es una especie protegida por ley en Mendoza.

El “Señor de los Pumas” lo hizo de nuevo: por segundo día consecutivo, fotografían a dos ejemplares en Villavicencio. Foto: Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

“No sabemos cómo, pero siempre que sale a hacer alguna recorrida, logra avistar algunos pumas y les saca fotos que son impresionantes”, reconocen –entre risas- algunos compañeros y compañeras de Martín en la reserva natural ubicada en la cordillera lasherina. Pero no es solo una cuestión de “suerte”, sino que Martín Pérez tiene muy bien trabajada la intuición, además de lograr combinar sus dos grandes pasiones: la labor de guardaparques y la pasión por la fotografía.

Luego de que en las últimas horas se conocieran y viralizaran por medio de una nota de Los Andes las impactantes fotos tomadas y videos captados por Martín en la zona de Hornillos (en la microrregión de puna de Villavicencio, camino a Paramillos y a 3.200 mnsm) de una puma hembra y sus dos crías juveniles –imágenes captadas el lunes por la mañana-, durante la mañana de del martes 8 de agosto, Martín Pérez lo hizo de nuevo.

Y es que el guardaparques y fotógrafo mendocino avistó y fotografió nuevamente a dos pumas en el momento en que había regresado a la zona con la intención de instalar cámaras trampa en el lugar. Habían pasado poco más de 24 horas desde el último avistaje, y Pérez iba acompañado esta vez por integrantes de la red mundial Alianza Gato Andino (AGA), quienes precisamente están en Mendoza con la intención de sumar recursos que permitan el avistaje de esta otra especie protegida y bautizada como “El Fantasma de los Andes”.

El nuevo registro –impactante, por cierto- fue capturado con la cámara de Martín en las inmediaciones del mismo lugar donde el lunes fueron avistados los 3 pumas devorando a un guanaco que ellos mismos habían cazado horas antes.

Y, aunque no hay precisiones todavía, es muy probable que se trate de algunos de los ejemplares que habían estado en la zona un día antes. “Estas nuevas fotos fueron sacadas cerca de donde fueron tomadas las del lunes”, agrega Martín.

Las impresionantes fotos de guardaparques fotógrafo

En la Reserva Natural Villavicencio ya están acostumbrados al ojo infalible y al impactante trabajo de Martín Pérez. Sus trabajos, que reflejan a la naturaleza en su máximo esplendor, suelen llegar y ser replicados por los medios de comunicación. Y son el reflejo más claro e impactante de la vida silvestre en Mendoza.

Para quienes no han ido a Villavicencio o no son asiduos visitantes, las instantáneas y secuencias de Martín enfocadas en familias de pumas reposando en la vegetación o deambulando por los rincones más recónditos son una especie de aliciente. Y la manera de sentir que uno está en el lugar, aunque no sea físicamente.

Entre los registros fotográficos más recordados de Martín en el lugar y enfocados exclusivamente en pumas, hay 3 que se destacan en lo que va de 2023. El primero de ellos fue en abril, cuando el guardaparques fotografió a una familia completa de pumas.

Como en la mayoría de las instantáneas que ha tomado Martín, en esta primera secuencia se pudo ver a una familia completa de pumas que merodeaba fuera de las áreas de uso público (es decir, de aquellas a las que tienen acceso los visitantes). Este primer registro fue compartido oportunamente y celebrado por los encargados de la reserva.

Ecosistémicamente hablando es muy importante la presencia del puma, ya que es el predador y controlador natural del guanaco. La población de guanacos es nutrida en Villavicencio, y es el puma quien -como parte de la cadena trófica- se encarga de mantener el equilibrio.

El segundo reporte audiovisual con un puma como protagonista llegó a fines de junio, aunque esta vez no tuvo a Martín Pérez como responsable. Un turista, identificado como Cristian Montivero, quien transitaba por la ruta 52 –la misma que vincula Villavicencio con Uspallata, dentro del área natural- se había detenido en su vehículo al observar a una tropilla de guanacos.

Repentinamente, uno de ellos comenzó a relinchar, lo que alertó a sus compañeros y emprendieron una rauda huida. Pero Montivero se quedó en el lugar, sin salir de su camioneta, y vio cómo un puma joven caminaba por el costado de la 52 para, en cuestión de segundos, acceder al lugar donde habían estado los guanacos minutos antes, y seguir su rastro.

Una vez más con el guardaparques Martín Pérez como protagonista, el tercer avistaje de pumas registrado por personas –y que quedaron documentados en fotos y videos- en lo que va del año tuvo lugar el lunes pasado, 7 de agosto. Pérez recorría la zona de Hornillos (una de las más frágiles y prístinas de la reserva) cuando vio que “algo se movía” en la vegetación del humedal.

Tras acercarse con la camioneta, vio que salían dos pumas. Luego uno de ellos regresó y continuó alimentándose de un guanaco que yacía muerto y que los pumas habían cazado horas antes. En este caso, en total había 3 pumas (una hembra y sus crías) y la responsable de la Reserva Natural Villavicencio, Silvina Giudici, destacó que había “muchas probabilidades” de que uno de esos 3 pumas haya sido el mismo que filmó el visitante en junio.

Y el más reciente de los avistajes y registros fotográficos, también a cargo de Pérez, data de ayer, martes 8 de agosto. En el momento en que Martín Pérez y un grupo de miembros de la Alianza Gato Andino se disponían a instalar cámaras trampa en el lugar (aquellas que se activan con sensores de movimiento y captan escenas sin necesidad de que haya presencia humana), el fotógrafo y guardaparques tuvo la posibilidad de fotografiar una vez más a sus “modelos preferidos”: dos pumas que deambulaban y merodeaban en el lugar.

Aves, la otra pasión del guardaparques fotógrafo

En su perfil de Instagram @cuyo.birding.3 , Martín Pérez comparte fotografías (todas impactantes) enfocadas en quienes se han convertido en otra de sus grandes pasiones: las aves. No obstante, las intercala con postales de pumas, zorros y hasta guanacos, que son parte de la fauna predominante de la Reserva Natural de Villavicencio.

En 2014, junto a los también guardaparques Carlos Robledo y Emilio Correa, Martín Pérez publicó el libro “Aves de la Reserva Natural de Villavicencio”. Se trata de una completa guía con datos e información referida a más de 160 ejemplares de aves que tienen presencia en el área protegida.

Además, cuenta con espectaculares fotografías tomadas por Pérez, Robledo y Correa.

