El Registro Civil Móvil recorrerá Guaymallén durante abril

El servicio permitirá realizar trámites de DNI y solicitar partidas, con atención por orden de llegada y cupos diarios.

Durante el mes de abril de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.

Cronograma de operativos Del 6 al 10 de abril Subdelegación Puente de Hierro Severo del Castillo y Los Pinos

Del 13 al 17 de abril Plaza Barrio Las Viñas

Del 20 al 24 de abril Subdelegación Jesús Nazareno Playón deportivo Cerro Catedral 5755, Barrio Los Pinos

Del 27 al 30 de abril Explanada Municipal Libertad 720 Estos operativos forman parte de una política de cercanía que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y garantizar el acceso equitativo a servicios municipales en todo el territorio.

Se invita a la comunidad a acercarse en las fechas y lugares indicados para aprovechar estas instancias de atención directa.