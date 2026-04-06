El Registro Civil Móvil recorrerá Guaymallén durante abril

Durante el mes de abril de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.
Durante el mes de abril de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.
Subdelegación Puente de Hierro
Severo del Castillo y Los Pinos
Plaza Barrio Las Viñas
Subdelegación Jesús Nazareno
Playón deportivo Cerro Catedral 5755, Barrio Los Pinos
Explanada Municipal
Libertad 720
Estos operativos forman parte de una política de cercanía que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y garantizar el acceso equitativo a servicios municipales en todo el territorio.
Se invita a la comunidad a acercarse en las fechas y lugares indicados para aprovechar estas instancias de atención directa.
Los trámites de DNI tienen costo y se abonan únicamente mediante billetera electrónica, según los tarifarios oficiales del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La información actualizada sobre costos puede consultarse en:
https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper/tarifario-de-tramites-de-renaper