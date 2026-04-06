6 de abril de 2026 - 10:29

El Registro Civil Móvil recorrerá Guaymallén durante abril

El servicio permitirá realizar trámites de DNI y solicitar partidas, con atención por orden de llegada y cupos diarios.

MuniExpress-2
Por Redacción

Durante el mes de abril de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.

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Cronograma de operativos

  • Del 6 al 10 de abril

    Subdelegación Puente de Hierro

    Severo del Castillo y Los Pinos

  • Del 13 al 17 de abril

    Plaza Barrio Las Viñas

  • Del 20 al 24 de abril

    Subdelegación Jesús Nazareno

    Playón deportivo Cerro Catedral 5755, Barrio Los Pinos

  • Del 27 al 30 de abril

    Explanada Municipal

    Libertad 720

Estos operativos forman parte de una política de cercanía que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y garantizar el acceso equitativo a servicios municipales en todo el territorio.

Se invita a la comunidad a acercarse en las fechas y lugares indicados para aprovechar estas instancias de atención directa.

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