El pronóstico para este domingo de elecciones en Mendoza: cuándo llega el frente frío

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa hoy una jornada agradable con ascenso de la temperatura, pero luego a abrigarse cual invierno.

El pronóstico para este domingo de elecciones en Mendoza antes del ingreso de un frente frío.

Comenzó la jornada electoral en todo el país y en Mendoza nos espera un día con tiempo agradable y ascenso de la temperatura, informó Contingencias Climáticas.

Este domingo 26 de octubre se presenta con vientos leves del noreste, poca nubosidad y una temperatura máxima estimada en 28°C, mientras que la mínima fue de 9°C. En la zona de cordillera, el organismo anticipó que el cielo permanecerá algo nublado.

Cuándo llega el frente frío a Mendoza El buen tiempo durará poco. Para este lunes 27, está previsto el ingreso de un frente frío que traerá un marcado descenso de la temperatura, acompañado por vientos del sur, precipitaciones aisladas y nubosidad variable.

“Mayormente nublado y ventoso, con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera”, señala el pronóstico. La temperatura máxima caerá a 14°C, mientras que la mínima será de 6°C.