El polémico consejo de Casado por la pirotecnia: “Que los chicos se tapen los oídos”

Al llegar las doce de noche, la Navidad que pasó trajo estruendos por todas partes por el uso de pirotecnia. Esto pese a que está prohibida por ley en Mendoza y que se han hecho innumerables campañas advirtió sobre la graves consecuencias que estos fuertes ruidos tienen sobre las personas con autismo, otras condiciones y también los animales.

Ante esto, la vicegobernadora Hebe Casado sugirió: “Hay que evitar el ruido, tener ese cuidado de que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos”.

Con esto se refirió a que la familia considere esta posibilidad y tome los recaudos necesarios.

“Hay que tener los cuidados pertinentes, no sabemos si va a ocurrir la explosión de un petardo, puede pasar o no, frente a estas situaciones los ciudadanos que tienen alguna dificultad deben protegerse porque no podemos estar en la puerta de cada ciudadano viendo si prende o no un petardo”, subrayó.

Y en el mismo sentido comparó: “Pasa lo mismo con otras cosas, no podemos subir un policía a cada vehículo para controlar que cada persona sea respetuoso de no beber para conducir, las leyes están para cumplirse”.

Los festejos de Navidad dejaron 11 lesionados este año por pirotecnia, de los cuales 6 (más de la mitad) fueron niños. Los chicos fueron atendidos en el Hospital Notti. El Ministerio de Salud informó que todos los casos fueron leves.

Ineludiblemente la prensa le consultó a Casado sobre la legislación vigente al respecto. “Hay una ley provincial a la que han adherido los departamentos en su mayoría, la ley está, lo que no significa que no haya ciudadanos que luego las incumplan”.

Además agregó: “Se hicieron operativos y secuestros de pirotecnia en varios departamentos y seguramente haya más esta semana pero hay ciudadanos que la tienen en sus venidas y no se puede ir a cada vivienda”.

La funcionaria hizo estas declaraciones en la Legislatura, donde se presentaron los resultados del Plan Provincial de Salud 2024-2030.

Autismo y pirotecnia

Las personas con autismo y sus familias pasan momentos de verdadera desesperación cuando suceden este tipo de situaciones: sufren miedo y angustia, incluso para muchos, la medianoche marca el fin del festejo y terminan encerrados en un baño o habitación.

La Asociación Argentina de Padres de Autistas explica que las personas con autismo, en especial niños y niñas, presentan hipersensibilidad sensorial y muchas de ellas hipersensibilidad auditiva. Es por eso que el umbral de tolerancia auditiva a determinados tramos de la frecuencia sonora, es muy bajo. Por esa razón el impacto que genera en ellas el sonido (aunque también las luces intensas, si presentan asimismo hipersensibilidad visual) produce reacciones que afectan a su conducta.

El trauma acústico consiste en una lesión en los mecanismos auditivos del oído interno debido a la exposición a un ruido muy fuerte siendo una causa común de hipoacusia sensorial (daño de los mecanismos auditivos dentro del oído interno). Un ruido intenso puede perjudicar el órgano de la audición y llegar a afectar hasta al sistema nervioso central debido a que exista las neuronas del sistema nervioso pudiendo provocar daños temporales o permanentes ante la exposición de los ruidos fuertes por encima de 80 decibeles.

Las mascotas también se ven muy afectadas por su hipersensibilidad al sonido. Para ellos puede significar estrés, miedo y hasta riesgo para su salud y seguridad ya que muchos, en la desesperación, huyen desorientados, se pierden o son atropellados.