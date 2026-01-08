8 de enero de 2026 - 08:53

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado y esta tarde evaluarán su reapertura

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado de manera preventiva debido a la inestabilidad climática en el sector chileno. A las 14 se realizará una nueva reunión entre autoridades de ambos países para definir si se habilita el cruce.

Gentileza Gendarmería
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Sistema Integrado Cristo Redentor continuará cerrado de manera preventiva. A las 14 horas se realizará una nueva reunión con autoridades chilenas para evaluar una posible reapertura, confirmaron desde la coordinación argentina.

El cierre de la ruta hacia Chile se mantiene debido a la inestabilidad climática, especialmente en el sector chileno, la cual se extendería hasta las 20:00 o 21:00 horas. "Esta situación condiciona la habilitación del Paso Internacional", aseguraron las autoridades.

La clausura del corredor internacional fue anunciada ayer y concretada anoche, a las 00. La decisión se tomó debido al pronóstico de lluvias en alta montaña y consecuente probabilidades de aludes sobre la ruta.

Previo al cierre de ayer, se registraron dos accidentes en Ruta 7, en uno un hombre murió tras perder el control de su auto y chocar de frente con un conductor chileno.

