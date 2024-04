El paso Cristo Redentor reabrió tras el cierre preventivo por una nevada

Luego de la jornada de nieve del sábado por la madrugada y de un cierre preventivo del paso fronterizo, el domingo -a las 9.30- el paso Cristo Redentor quedó habilitado las 24 horas para el tránsito (con precaución) de todo tipo de vehículos, aunque por la tarde un siniestro vial en alta montaña ralentizó el paso vehicular.

El domingo volvieron a operar los complejos integrados de Horcones y Libertadores, según lo resuelto por las coordinaciones generales de Argentina y Chile. Mientras que en el Sur, el paso Pehuenche operó hasta las 19.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas, en base a la información que fue suministrada por AEMSA, Aeronáutica de Mendoza, el domingo se presentaría nublado y frío con probables precipitaciones; se esperaban nevadas en cordillera y en sectores de precordillera, con una temperatura máxima: 12°C.

En alta montaña, a media mañana del domingo, la temperatura era de -2°C en Puente del Inca y de 4°C en Uspallata. en este contexto desde Vialidad Nacional se aconsejó transitar con precaución desde Uspallata hasta Boca del Túnel Internacional, por voladuras de nieve sobre la calzada y en sectores con sombra por probable formación de hielo.

Para esta semana se espera una mejora de las condiciones del tiempo, mientras que desde la Dirección de Contingencias Climáticas se pronosticó un día parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, con una temperatura máxima de 18°C y vientos moderados del noreste.

Así quedó el camión cisterna que a las 17.30 se incendió a la altura de Punta de Vacas.

Incendio de un camión

Si bien el transito vehicular en alta montaña era normal, con el retorno de parte de los 3.628 vehículos que habían cruzado a Chile el último viernes, la circulación fue interrumpida -en ambos sentidos- porque a la altura de Punta de Vacas explotó un camión cisterna que transportaba aceite vegetal.

El hecho ocurrió cerca de las 17.30, sobre el kilómetro 1.202 de la ruta internacional 7. De acuerdo con información policial, el transportista salió de la cabina cuando se percató que el motor de su rodado comenzó a prenderse fuego; afortunadamente no sufrió lesiones y no hubo que lamentar víctimas. El fuego fue controlado por bomberos y, a las 21, por medio de un bypass se agilizó la circulación.

“Se habilita la transitabilidad en la zona del accidente con un bypass ya que no se ha podido aún sacar el camión siniestrado”, expresaron anoche desde Gendarmería Nacional. Trabaja personal Escuadrón 27 Gendarmería Nacional.

Las causas del siniestro son investigadas y ya con las pericias de rigor realizadas, Vialidad despejará el camino en el correr de la noche.

