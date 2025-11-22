El pequeño había fallecido por un disparo recibido durante una balasera en La Matanza.

El papá de Thiago Correa visitó al nene que recibió el corazón de su hijo

Fabián Correa, padre de Thiago, el niño de siete años que perdió la vida tras una balacera en La Matanza, relató el emotivo encuentro que mantuvo con el receptor del órgano de su hijo.

Thiago, víctima de un disparo mientras esperaba el colectivo en el conurbano bonaerense, fue donante de órganos. Su corazón fue trasplantado a León García, un niño de cuatro años.

“Hoy fui a visitar a León en el Hospital Italiano, es el nene de cuatro años que recibió el corazón de Tiaguito”, explicó Fabián Correa en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. El padre de la víctima calificó el momento como “muy difícil y emocional”, un testimonio que refleja la complejidad del dolor y el acto de amor de la donación.

GVXPTCRK3BBF5LUSXWA36KRHR4 Thiago Correa El caso de Thiago Correa Thiago falleció a causa del disparo de un policía federal, según las pericias realizadas en el marco del incidente en La Matanza.

Respecto a la causa judicial, Correa sostuvo que la investigación “va todo bien” y que esperan “el juicio a fin de año o a principio de enero”.