El papá de Thiago Correa visitó al nene que recibió el corazón de su hijo

Fabián Correa, padre de Thiago, el niño de siete años que perdió la vida tras una balacera en La Matanza, relató el emotivo encuentro que mantuvo con el receptor del órgano de su hijo.
El pequeño había fallecido por un disparo recibido durante una balasera en La Matanza.
Thiago, víctima de un disparo mientras esperaba el colectivo en el conurbano bonaerense, fue donante de órganos. Su corazón fue trasplantado a León García, un niño de cuatro años.
“Hoy fui a visitar a León en el Hospital Italiano, es el nene de cuatro años que recibió el corazón de Tiaguito”, explicó Fabián Correa en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. El padre de la víctima calificó el momento como “muy difícil y emocional”, un testimonio que refleja la complejidad del dolor y el acto de amor de la donación.
Thiago falleció a causa del disparo de un policía federal, según las pericias realizadas en el marco del incidente en La Matanza.
Respecto a la causa judicial, Correa sostuvo que la investigación “va todo bien” y que esperan “el juicio a fin de año o a principio de enero”.
El proceso enfrenta intentos de dilación por parte de la defensa del efectivo policial. Fabián detalló que “los abogados del policía quieren reconstruir el caso” y buscan instalar la versión de que “la bala que le impacta a Thiago no es el arma del policía”. Sin embargo, el padre confía en la prueba: “Cualquiera, porque en el video –captado por las cámaras de seguridad– se ve”, concluyó.