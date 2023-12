El Museo Aerosolar llega a la Ciudad

Diciembre arranca con una propuesta increíble. Se trata de Orquestando Ciudadanía, un particular concierto que fusiona el Museo Aerosolar y la Orquesta Internacional de Guitarras Música en Movimiento.

El Museo Aerosolar es el más grande del hemisferio sur y es definido como una experiencia inmersiva incomparable. Del 5 al 7 de diciembre se podrá apreciar esta muestra, en horario de 10 a 19. Durante la última fecha, este encuentro con el arte se convertirá en una sala de conciertos para su cierre, con la presentación de Música en Movimiento a las 19.

Asimismo, el Museo del Área Fundacional recibirá al grupo internacional de guitarras el 8 y 9 de diciembre desde las 20. Todas las jornadas son con entrada gratuita, hasta completar el cupo.

Orquestando Ciudadanía

Es una propuesta de la UNSAM, la Orquesta-Escuela de Chascomús, la Fundación SOIJAr, la UNLP, las áreas de Ambiente y Cultura de la Municipalidad de Chascomús, la ONG Espacio Chascomús, el Colegio de Arquitectos y la agrupación Música en Movimiento. La misma ofrece disfrutar de la música en un gran espacio inflable denominado Museo Aerosolar, una obra conceptual creada por el reconocido artista argentino Tomás Saraceno, que fue presentada en la Bienal de Venecia en el año 2021 y por primera vez llega a la Ciudad de Mendoza.

Museo Aerosolar

Se trata de una instalación compuesta por un globo de 12×36 metros hecho con bolsas de plástico de uso cotidiano, que forma parte de una muestra itinerante. La obra fue construida en la ciudad de Chascomús por más de 400 personas guiadas por Carlos Almeida y el grupo Copades, bajo la consigna “Libres de fronteras”, para pensar en una sociedad más justa y que respete al ambiente.

Este objeto inflable posee 15 metros de diámetro, compuesto por un metro cúbico de bolsas de plástico y 570 metros cúbicos de aire. La obra de arte colectiva funciona sin combustibles fósiles, baterías, litio, paneles solares, helio, ni hidrógeno.

Orquesta Internacional de Guitarras de Música en Movimiento

Está integrada por 25 guitarristas provenientes de todo el país y del exterior (Estados Unidos, Reino Unido y Chile). Algunos integrantes fueron miembros de Robert Fripp & The League of Crafty Guitarists y de Robert Fripp & The Orchestra of Crafty Guitarists, habiendo realizado giras por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con ambas formaciones. La banda interpreta música instrumental de vanguardia para ensambles de guitarras acústicas en formato acústico.

Este colectivo internacional de guitarristas creado en 2017 fue fundado por Luciano Pietrafesa, un guitarrista con más de 25 años de experiencia en el contexto de Guitar Craft y Guitar Circle, que integró la legendaria League of Crafty Guitarists. Constituye en la actualidad un proyecto dedicado a ofrecer a quienes se acerquen a él una vía para establecer una relación con la guitarra, consigo mismos, con la música y con los demás.

Grupos locales ubicados en las ciudades de La Plata, Salta, Mendoza, Santiago de Chile y Quito, difunden, desarrollan y aplican los principios y el repertorio de Música en Movimiento. Estas bandas se reúnen periódicamente para conformar la Orquesta Internacional de Guitarras de Música en Movimiento, un ensamble performático que rompe las convenciones habituales del espectáculo musical y pone a la audiencia en el centro del acontecimiento sonoro.