El móvil veterinario continúa recorriendo los distritos de Maipú

El Municipio de Maipú continúa fortaleciendo las políticas de bienestar animal con la puesta en marcha de un nuevo cronograma del Móvil Veterinario , que ofrecerá atención gratuita para perros y gatos en diferentes distritos del departamento.

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El operativo comenzará del 30 de marzo al 3 de abril en la Estación Gutiérrez , ubicada en la intersección de Hipólito Irigoyen y Padre Vázquez. Luego, el servicio se trasladará del 6 al 17 de abril a Russell , en la Plaza del Barrio AOMA, sobre calle Ozamis Sur.

Finalmente, del 20 de abril al 1 de mayo, el móvil estará presente en Cruz de Piedra , en la Delegación Municipal Zona Sur, ubicada en Videla Aranda 2300. De esta manera, el Municipio garantiza el acceso equitativo a servicios veterinarios en distintos puntos del territorio.

Los turnos se entregan a partir de las 8 hs, por orden de llegada y hasta agotar el cupo diario. Se solicita a los vecinos asistir con sus mascotas cumpliendo las condiciones de seguridad : los perros deben concurrir con collar, correa y bozal, mientras que los gatos deben ser trasladados en jaulas o con algún método de contención adecuado.

Además, los animales deben asistir con 8 horas de ayuno de comida y agua para facilitar así su correcta atención. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Municipio con la salud pública y el cuidado responsable de los animales , promoviendo una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

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Centro de Atención Primaria Veterinaria

A su vez, Maipú cuenta con su propio Centro de Atención Primaria Veterinaria, el cual fue inaugurado en 2025 y recibe más de 300 consultas clínicas mensuales.

El centro, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito, ofrece atención primaria, además de otros servicios complementarios orientados a la prevención y el cuidado de la salud animal. También funciona allí una dependencia de Zoonosis que colabora con las tareas desarrolladas en los quirófanos móviles.

Entre las prestaciones disponibles se incluyen consultas clínicas orientativas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones quirúrgicas (en machos y hembras) y controles sanitarios. Además, se aplican antiparasitarios, vacunas antirrábicas y pipetas para pulgas y garrapatas.

La dependencia brinda atención de lunes a viernes a partir de las 8. Los turnos para cirugías o consultas se otorgan por orden de llegada, mientras que para vacunación y desparasitación no es necesario contar con turno previo.