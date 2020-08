El ministro de Educación confirmó que las clases terminarán a fin de año y que habrá vacaciones de verano

Ante la incertidumbre por la pandemia, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó que las clases en las escuelas culminarán a fin de año y que habrá vacaciones de verano, como es habitual.

“Va a haber vacaciones, la cursada termina a fin de año”, ratificó Trotta durante una entrevista en el programa radial “A confesión de parte”, que emite FM Milenium (106.7).

Si bien el funcionario reconoció que “la pandemia impacta en los aprendizajes y también psicosocialmente en los chicos y chicas que no pueden ir a la escuela”, no es un año perdido porque “todos están transitando un proceso de aprendizaje, muy dispar, pero siguen aprendiendo, transitando un proceso de construcción de conocimiento. No es un año perdido porque veo el compromiso de los maestros y los chicos”.

Tal como anticipó Los Andes, San Juan es la primera provincia que inicia las clases presenciales en algunas zonas, aunque siguiendo estrictos protocolos sanitarios. Trotta destacó que el retorno será de manera escalonado y bimodal: contempla educación a distancia y presencialidad de forma alternada.

“Comienzan los últimos años. Es un aula donde hay que sostener el distanciamiento social. Se les da un kit con alcohol en gel y tapaboca. En esos 14 departamentos no hay circulación comunitaria. Los recreos serán por grados, escalonados y con la maestra atenta al distanciamiento social. San Juan va a confirmar en la Argentina que un regreso seguro es posible. La escuela es un lugar seguro si se aplican los protocolos”, señaló.

“La pandemia va a implicar un enorme desafío porque las aulas van a ser más heterogéneas y más desiguales en todos los niveles sociales”, aseguró el ministro de Educación.

En ese sentido, Trotta señaló que no es lo mismo un hogar donde vive un chico que otro donde viven cuatro o si tienen una sola computadora para todos.

Por último, explicó que durante el próximo año si un estudiante pasa a quinto grado, primero se deberá garantizar que cuente con los aprendizajes de cuarto grado. “Y en el 2022, vamos a tener que hacer algo parecido con los contenidos de quinto grado. Nos llevará dos o tres años toda esa reorganización”, dijo.

Aclaró que “no se va a promocionar el año” y que la reorganización de la propuesta pedagógica para el año que viene se hará en base a una evaluación de los aprendizajes que se dieron en el hogar.